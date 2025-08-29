2025 Los incentivos motores eléctricos aún no han salido, el gobierno: aún coordinando

Yakarta, Viva – El gobierno continúa enfatizando su intención de acelerar la adopción de vehículos eléctricos en Indonesia. Este paso está en línea con el objetivo de reducir las emisiones de carbono al tiempo que fomenta la transformación de la industria automotriz nacional. Uno de los instrumentos elegidos es dar incentivo para la comunidad.

Especialmente para bicicletas motor eléctricoEl gobierno desde el año pasado ha preparado un esquema de subsidio directo. El monto del incentivo dado es IDR 7 millones por unidad. Se espera que esta política reduzca el precio de venta para que sea más asequible para los consumidores.

A lo largo de 2024, el programa de subsidio de motor eléctrico atrajo a muchos entusiastas. Los datos del Ministerio de Industria señalaron que hasta ahora ha habido más de 196 mil motos eléctricos que circulan en el país.

Aun así, el número aún está lejos del ambicioso objetivo del gobierno que quiere acelerar la penetración de los vehículos eléctricos.

Director de la industria marítima, los equipos de transporte y el equipo de defensa del Ministerio de Industria, Mahardi Tunggul Wicaksono, enfatizó que el gobierno continúa abriendo espacio para la continuación de los incentivos.

«Lo que es seguro es que el gobierno, las propuestas de incentivos están esperando una propuesta de la industria representada por la asociación», dijo, citó Viva Automotive En el evento de discusión celebrado recientemente en el Ministerio de Industria.

Según Tunggul, cada presentación de nuevos esquemas implica coordinar entre los ministerios. «Entonces la propuesta llega a nosotros primero, luego coordinamos con el liderazgo de asociaciones relacionadas y también ministerios/instituciones relacionadas», explicó. Llamó al Ministerio de Finanzas como una de las partes clave para determinar los incentivos.

Con respecto al momento de la implementación, el gobierno no puede estar seguro. El público estaba esperando certeza en agosto de 2024, pero aparentemente la discusión continuó. «Aún así, coordinamos con las instituciones relevantes anteriormente», dijo.

Agregó que el proceso de coordinación no siempre fue en forma de reuniones formales. «Esta coordinación puede ser a través de reuniones, puede ser a través de la comunicación informal, la correspondencia y otros. Ahora todavía lo estamos haciendo», dijo. En otras palabras, la decisión final todavía está esperando la sincronización entre las instituciones.

Entonces, ¿puede el incentivo poder retirarse del plan inicial? Tunggul consideró que la posibilidad permaneció abierta. Mientras que en términos de presupuesto, dijo que todavía había algunas opciones técnicas.

«Con respecto al presupuesto, las opciones son todo tipo de opciones. Puede ser de la revisión del presupuesto, el presupuesto interno, la adición del presupuesto del Ministerio de Finanzas», dijo. Es decir, los esquemas de financiación pueden ser flexibles para ajustar las condiciones fiscales.