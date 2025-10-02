2025 Las libras de artes marciales en Kudus están listas para ser celebradas, 2000 Atletas Competencia de calor

VIVA – Semana Deporte Nacional (Pone) Martial Arts 2025 solo contando los días. Multievent, que lleva el tema «Arte auto -armario del logro» se abrirá el 11 de octubre y cerró el 26 de octubre de 2025 en Kudus, Java Central.

Este evento es una colaboración del Comité Nacional de Deportes de Indonesia (Caballos) con la Fundación Djarum y el padre de la rama deportiva. El objetivo es claro: mejorar los logros deportivos de Indonesia de acuerdo con el presidente de la República de Indonesia de ASTA CITA, Prabowo Subianto.

Se disputarán un total de 10 deportes, a saber, Pencak Silat, Tarung Derajat, Karate, Taekwondo, Gulat, Judo, Jujitsu, Sambo, Kempo y Wushu. Más de 2,000 atleta De varias provincias listas para competir en 223 números de partidos.

«Como el Koni Pusat Ketum, primero aprecio la Fundación Djarum que ha estado tan preocupada por los deportes indonesios a través de nuestra cooperación en la organización de artes marciales de Pon Multievent en 2025 en Kudus», dijo el presidente del Central Koni, Marciano Norman.

Según Marciano, el nacimiento de las artes marciales de Pon no se puede separar de la dirección de PON XXII/2028 NTT-NTB, que solo compite con la rama olímpica, el diseño deportivo nacional grande (DBON) superior y la elección del anfitrión. Por lo tanto, Koni inició un evento especial de artes marciales que se celebraba cada dos años.

«Pon Martial Arts es un avance, donde proporcionamos multieventes nacionales adicionales fuera del pon. Porque los atletas destacados del mundo nacen de un entrenamiento duro que siempre se prueba en competiciones de calidad y luego se evalúan por involucrar a la ciencia deportiva», dijo.

Hizo hincapié en la competencia de calidad es la principal forma de imprimir atletas de clase mundial.

Marciano también expresó su agradecimiento a todos los contingentes. «El logro deportivo es nuestra responsabilidad compartida. De la competencia capturamos y filtramos lo mejor para representar a Indonesia en el campeonato internacional», dijo.

Además, Marciano enfatizó la importancia de la integridad en la implementación del partido. «Para los árbitros, los jueces y los funcionarios del partido, llevan a cabo todos los partidos con los objetivos, defienden la ley de manera justa. La credibilidad y la deportividad son nuestra autoestima como sociedad deportiva», dijo.

También recordó la seguridad de los atletas y el principio de juego limpio, incluida la difícil prohibición del uso del dopaje. «Finalmente, no hay tolerancia para el uso del dopaje en los atletas», dijo.

Además del logro, se espera que este evento tenga un impacto económico para Kudus y sus alrededores. Se cree que la industria deportiva y turística está manejada por la presencia de miles de atletas, funcionarios y seguidores.

Reunión de coordinación intensiva

Antes del inicio, el Central Koni continuó celebrando una reunión de coordinación presidida por el Presidente del Comité Organizador, así como Waketum I Koni, Mayor Gen. Purn. Dr. Suwarno. La última reunión híbrida el 29 de septiembre de 2025 discutió la reunión del Chef de Mission (CDM) y la Reunión de Registro de Delegación (DRM) programada para el 5 de octubre.

En la reunión, también se confirmó el número de participantes. «El total, mientras que los atletas que han sido registrados de 38 Koni provincial alcanzaron a 2,656 atletas, con un total de 1,107 funcionarios. Este número aún puede aumentar con la finalización administrativa», dijo Suwarno.

Con una gran escala y un nuevo formato, se espera que el Pon Martial Arts Holy 2025 no solo dé a luz a los campeones, sino también un punto de apoyo importante para las artes marciales nacionales sostenibles.