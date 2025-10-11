2025 Inauguración oficial de PON Holy Martial Arts

VIVA – El sábado 11 de octubre de 2025 se creó oficialmente un nuevo hito histórico en el mundo del deporte indonesio en la ciudad de Kudus, Java Central.

Por primera vez, Semana Nacional del Deporte (PON) Kudus Martial Arts 2025 se llevó a cabo y se inauguró grandiosamente en dos lugares, a saber, Djarum Arena Kaliputu y Simpang Tujuh Kudus Square.

A la ceremonia de inauguración asistieron varias figuras importantes, como el presidente del KONI Central, el teniente general del TNI (retirado) Marciano Norman, el regente de Kudus, Sam’ani Intakoris, y el diputado II del Ministerio de Juventud y Deportes para el Desarrollo de la Industria del Deporte, Raden Isnanta.

Lo más destacado del evento fue espectacular cuando dos luchadores internacionales de silat de Indonesia, Yayan Ruhian y Cecep Arif Rahman, exhibieron impresionantes atracciones de silat. Sus poderosos movimientos, belleza y profunda filosofía asombraron a miles de espectadores.

El presidente del Comité PON de Artes Marciales Kudus 2025, Ryan Gozali, expresó su orgullo por la gran participación de todas las provincias de Indonesia.

«Como anfitriones del primer e histórico PON de Artes Marciales, diseñamos esta fiesta de apertura con varios conceptos y actuaciones especiales. El objetivo no es sólo proporcionar entretenimiento a la audiencia, sino también ser una fuente de motivación y entusiasmo para los participantes. atleta para mostrar su mejor desempeño en la arena PON Kudus Martial Arts 2025″, dijo Ryan.

Un total de 2.645 atletas de 38 provincias de KONI participaron en diez ramas de artes marciales puras: Karate, Tarung Derajat, Ju-Jitsu, Pencak Silat, Taekwondo.

Después de la ceremonia de apertura, un desfile de atletas de diversas regiones añadió emoción al evento. Caminaron desde el Djarum Arena hasta la plaza Simpang Tujuh, donde fueron recibidos por la Danza Kretek, una danza típica de Kudus interpretada por cientos de bailarinas. La acción masiva de artes marciales y los fuegos artificiales fueron un final espectacular.

El presidente de la KONI Central, Marciano Norman, destacó que la celebración del PON de Artes Marciales tiene una misión estratégica, una de las cuales es convertirse en un foro para las ramas de artes marciales no olímpicas que ya no competirán en el PON 2028 regular.

«Expresamos nuestro más profundo agradecimiento a todas las partes involucradas en hacer que este PON Martial Arts inaugural sea un éxito, desde el gobierno hasta el sector privado y los patrocinadores», dijo Marciano.