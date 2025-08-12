2025 Ganadores de Jurados de los Premios Emmy

La Academia de Televisión ha presentado a los ganadores de los 77 ° Premios Emmy en sus categorías con juradas altamente especializadas, celebrando logros destacados en animación, disfraces, programación de medios emergente y diseño de movimiento. Estos honores se presentarán oficialmente durante los Premios Creative Arts Emmy en el Peacock Theatre en Los Ángeles los días 6 y 7 de septiembre, con una transmisión condensada que se transmite el 13 de septiembre en FXX.

A diferencia de las carreras tradicionales de Emmy, las categorías con jurado omiten la etapa nominada por completo. En cambio, los paneles de expertos en grupos de pares evalúan cada entrada en detalle, debatiendo sus méritos en la discusión abierta antes de decidir si el trabajo merece el reconocimiento de Emmy.

«Arcane» de Netflix obtuvo dos honores, con Bruno Couchinho reconocido por el diseño de fondo en el episodio «The Dirt Under Your Nails» y Faustine Dumontier honrado por su arte de color en «El mensaje oculto dentro del patrón».

«Love, Death + Robots» del streamer también tuvo una noche de pancarta, barriendo cuatro categorías: Animación de personajes (Daryl Graham), Diseño de personajes (Robert Valley), Diseño de producción (Gigi Cavenago) y Storyboard (Edgar Martins).

En diseño de movimiento, el «¡Octopus» de Prime Video! » Se destacó por sus intrincadas imágenes y dirección creativa, ganando por un esfuerzo de equipo dirigido por Minkyung Chung, Michaela Olsen, Hayley Morris, Julie Gratz, Anthony Galante y Sabrina Chaney.

La destacada innovación en el premio emergente de programación de medios se dirigirá a «White Rabbit», creada por Maciej Kuciara y Emily Yang para Shibuya Film.

Mientras tanto, «Beyoncé Bowl», producido por Jesse Collins Entertainment y Parkwood Entertainment para Netflix, se llevará a casa el Emmy por disfraces sobresalientes para la programación de variedades, no ficción o realidad. La propia superestrella comparte crédito de diseño junto con Shiona Turini, con un extenso equipo creativo que da vida a la visión.

Los premios programados de cada noche pueden ser encontrado aquí.

Los 77º Premios Emmy, organizados por el comediante Nate Bargatze, transmitirán en vivo el domingo 14 de septiembre a las 8 pm ET/5 pm PT en CBS. La ceremonia también transmitirá en vivo y a pedido a través de paquetes seleccionados de Paramount+.

