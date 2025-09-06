2025 Desglose de dinero de los premios abiertos de los Estados Unidos para los ganadores de ATP y WTA

El inicio de las finales de US Open 2025 está a la vuelta de la esquina, con Aryna Sabalenka puesta para enfrentar Amanda Anisimovay Jannik Sinner puesta para enfrentar Carlos Alcaraz.

El US Open con orgullo tiene el mismo salario para los sorteos de hombres y mujeres, y este año, Champions recibirá un récord de $ 5 millones, frente a $ 3.6 millones el año pasado.

A continuación, puede ver el desglose del premio completo para 2025 por ronda, y junto con él, el desglose del dinero del premio para 2024.

2025 US Open Men’s y femenino Desglose del premio de solteros

2025 solteros para mujeres / hombres 2025 Premio Money por jugador 2024 Premio Money por jugador Ganador $ 5,000,000 $ 3,600,000.00 Subcampeón $ 2,500,000 $ 1,800,000.00 Semifinalistas $ 1,260,000 $ 1,000,000.00 Cuartos de finalista $ 660,000 $ 530,000.00 Ronda de 16 $ 400,000 $ 325,000.00 Ronda de 32 $ 237,000 $ 215,000.00 Ronda de 64 $ 154,000 $ 140,000.00 Ronda de 128 $ 110,000 $ 100,000.00 Total $ 31,620,000

2025 US Open Men’s y Women’s Doobles Breakdown

Al igual que el dinero del premio para los ganadores del torneo de solteros masculinos y femeninos, el dinero del premio para los dobles de hombres y mujeres del US Open 2025 también ha aumentado desde 2024.

A continuación, puede ver el desglose del premio para los equipos de dobles masculinos y femeninos, y junto con él, el desglose del premio 2024 para comparación.

2025 Dobles de hombres y mujeres 2025 Premio Money por equipo 2024 Premio Money por equipo Ganador $ 1,000,000 $ 750,000.00 Subcampeón $ 500,000 $ 375,000.00 Semifinalistas $ 250,000 $ 190,000.00 Cuartos de finalista $ 125,000 $ 110,000.00 Tercera ronda $ 75,000 $ 63,000.00 Segunda ronda $ 45,000 $ 40,000.00 Primera ronda $ 30,000 $ 25,000.00 Total $ 4,780,000

Sabalenka vs. Final de mujeres de Anisimova

Como se mencionó anteriormente, la final de la WTA Femenina del sábado verá a la No. 1 del mundo Aryna Sabalenka enfrentarse a la destacada estadounidense Amanda Anisimova, que está hasta el número 4 del mundo en el Ranking en vivo de WTA.

Sabalenka está en una misión de ir a la espalda en Flushing Meadows, lo que la convertiría en la primera mujer en hacerlo desde las tres turbas de Serena Williams en 2012, 2013 y 2014.

Después de quedarse corto en la final del Abierto de Australia, y Roland Garros esta temporada, Sabalenka está ansioso por cerrar el año con un golpe.

Por otro lado, Amanda Anisimova está ansiosa por agregar al linaje de los campeones abiertos estadounidenses de los Estados Unidos, siguiendo los escalones del Gasff de Coco en 2023.

Después de ser doble bagelado por el No. 2 del mundo IGA Swiatek en la final de Wimbledon, Anisimova es ahora la primera mujer en la historia en recuperarse de una pérdida de 6-0, 6-0 en una final, y luego llegar a la final del próximo Grand Slam.

Sinner vs. Alcaraz Final de hombres

El domingo, la estrella italiana Jannik Sinner buscará defender su ranking número 1 del mundo contra Carlos Alcaraz en lo que será su tercera final de Grand Slam del año.

A lo largo del torneo, ambos jugadores se han visto increíblemente dominantes, con Alcaraz convirtiéndose en el primer jugador desde Roger Federer en llegar a la final del US Abierto sin dejar caer un set.

Por otro lado, Sinner ha dejado caer solo dos sets en Flushing Meadows mientras vengó notablemente una pérdida de Halle ante Alexander Bublik, eliminando a su compañero italiano Lorenzo Musetti, y poniendo fin a Cinderella Story de Felix Auger-Aliassime.

Después de nunca haberse conocido en la final de un Grand Slam, los dos han ido 1-1 en las finales de SLAM esta temporada, con Alcaraz obteniendo una notable victoria en Roland Garros, y Sinner terminando la búsqueda de Alcaraz con tres turbas en Wimbledon.

Después de una jubilación desgarradora en la final del Abierto de Cincinnati de la pareja solo unos días antes del comienzo del US Open, Sinner ahora tiene que derrotar a Alcaraz para defender sus puntos de clasificación, y aferrarse a su lugar como el No. 1 del Mundo.