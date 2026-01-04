2025 – De la A a la Z







Ha sido un año tumultuoso. Odio emanado de lo sagrado. El racismo cobró impulso. Linchamiento en nombre de la religión. Los vigilantes continuaron siendo anti. Pero la protesta pública hizo sentir su presencia.

Aquí está mi AZ de eventos, sucesos y momentos decisivos, guerras y escaramuzas. Y Trump.

Problemas de Air India. Adolescencia el espectáculo. Alcaraz el campeón. Alcaraz y Fererro. Alcaraz sin Fererro. Minería de Aravalli Hills. Activistas contra la minería.

Asrani se marcha. Arnab regresa. Akshay Khanna regresa.

El ICA está presente. La IA está presente. Avatar: Fuego y Ceniza.

agricultura de aura,

Agresión de Bangladesh. Agresión de Bajrang Dal

Bazball flaquea.

Pareja de cámara de besos de Coldplay. ChatGPTDeseo, Cruise consigue un Oscar

Búsqueda profunda. Odio profundamente arraigado. Dhurandhar.Dharmendra. Interrumpir fiestas de cumpleaños por parte de partidos políticos extremistas.

Diane Keaton se marcha. Dickie Bird se marcha.

Inglaterra destruida por Australia. Elefantes destruidos por el tren de Assam.

F1. Hombre de familia.

Gran familia Shamsuddin. Gaza. Grok.

El odio domina la narrativa. Crímenes de odio.

Gill alcanza la mayoría de edad. Capitanes de branquias. Gill sobresale. Gill ascendió. Gill pierde forma. Gill degradado. Gill despedido. Gill confundido.

Arrogancia de Gambhir. Autocracia de Gambhir. Reformas del GST.

Se marcha Gene Hackman. Se marcha Giorgio Armani.

Confinado en casa está destinado al Oscar. Plagiado en casa. Hulk Hogan se marcha.

Inglesias llega a la India. Desastre de Indigo. Desastre de Israel. La controversia de Ikki.

Jemima Rodrigues.

Muñecas Labubu. Lokah Capítulo 1. Amor yihad. Linchamiento sin cesar

Despertares masivos.

Viene Messi. Un asunto complicado.

Semana laboral de noventa horas. Nanoplátano. Adiós Nadal. Nitish Kumar.

Ozzy Osbourne se marcha. Operación Sindoor. Una batalla tras otra.

Pakistán hizo las maletas. Palestina. Palestina. Palestina.

Piyush Panday se marcha.

Prada copia Kolhapuri

Ranveer Allabadia. Ranveer Singh. Rehman Dakait. Rage Bait, palabra del año en Oxford.

Rob Redford se marcha. Rob Reiner se marcha.

Rohit consigue una posición en Wankhede.

Sunny recibe un Estatua de Wankhede.

Satish Shah se marcha.

PECADORES la película. Pecador el campeón.

Cosas más extrañas otra temporada

Saiyaara el fenómeno. Sholay cumple 50 años. Sunita Williams regresa del espacio.

Trump vuelve a triunfar. Trump triunfa sobre el año. Trump y Vance. Trump ridiculiza Precios de Ucrania.

Trump presenta la Tarjeta Dorada. Trump triunfa sobre los aranceles. Trump irritable.

Trump media. Trump eleva a Musk. Trump derroca a Musk.

Estados Unidos vs Ucrania. Estados Unidos por Ucrania.

Viendo vitriolo

Se interrumpen festividades navideñas, fiestas, centros comerciales, iglesias.

Zubeen Garg se marcha. Zakir Khan en Plaza Madison. Zohran Mamdana para alcalde de Nueva York.

Zelensky se mantiene firme.

Rahul daCunha es publicista, director de teatro y dramaturgo, fotógrafo y viajero. Comuníquese con él en rahul.dacunha@mid-day.com





