2025 conciertos y giras: compre boletos baratos en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

Es un buen año para los amantes de la música, que podrán ver a algunos de sus artistas favoritos interpretar álbumes de récords y singles que encabezan las listas del año pasado.

Oasis comenzó su tan esperada gira de reunión, ahora en su pierna europea, mientras que Lady Gaga‘Es ahora el Mayhem Ball está en plena vigencia. Mientras tanto, Ariana Grande ha anunciado fechas para su excursión de 2026 «Eternal Sunshine», la primera gira de la estrella del pop en siete años, mientras que la gira «Ultrasonido» de Lorde ha programado programas programados para fin de año.

A continuación, mira Las giras más esperadas de 2025 y 2026, y cómo comprar boletos:

Lady Gaga

Lady Gaga anunció recientemente una segunda etapa norteamericana de su gira Mayhem Ball. Las nuevas fechas, que siguen las excursiones en Europa, Australia y Japón, contarán con compromisos de retorno en el Madison Square Garden de Nueva York y el Foro de Los Ángeles. El concierto sigue a la plantilla establecida en sus shows de Coachella a partir de abril, pero con algunas adiciones muy complacientes de la multitud, la mayoría de ellos aparecen en la segunda mitad del espectáculo.

Ariana Grande

Getty Images para MTV

Las entradas para la gira «Eternal Sunshine» de Ariana Grande se vendieron rápidamente al anuncio el mes pasado, pero los boletos aún están disponibles para la excursión Pop-Stars 2026 en varios sitios de reventa. La primera gira de la estrella de «Wicked» en siete años, por lo que FA incluye nueve ciudades principales de América del Norte y una carrera de cinco noches en Londres.

Lorde

Samir Hussein/WireMage

Lorde está actualmente en el camino para su gira «ultrasonido», en apoyo de su álbum más reciente, «Virgin». La excursión internacional hará que el cantante pop haga paradas en Norteamérica, el Reino Unido y Europa hasta fin de año.

Ed Sheeran

Getty Images para iHeartRadio

Ed Sheeran, uno de los mejores artistas de conciertos en el mundo, el cantante regresará a América del Norte en el verano y el otoño de 2026 para una gira masiva de estadios, reduciendo 22 ciudades en apoyo de su álbum recientemente lanzado «Play».

Katseye

Christopher Polk para Billboard

Después de conquistar la parte superior de las listas en los Estados Unidos, Global Girl Group Katseye ha establecido una ruta para su primera gira. A partir del 15 de noviembre en The Armory en Minneapolis, Katseye’s «»Hermoso caosLa gira, llamada así por su último EP, llegará a una docena de ciudades en América del Norte.

El Weeknd

Chris Willman/Variedad

The Weeknd trae su gira masiva del estadio, «After Hours hasta Dawn» a Europa, con fechas establecidas hasta fin de año.

Dos LIPA

Getty Images

Dua Lipa finalmente está en los Estados Unidos para su gira de «optimismo radical». El cantante tiene 20 fechas en los Estados Unidos y Canadá hasta octubre antes de regresar a Europa y otras partes del mundo en marzo.

Billie Earth

Kevin Mazur/Getty Images para el entretenimiento de la nación en vivo

Billie Earth Actualmente se encuentra en una gira mundial en apoyo de su tercer álbum, «Golpéame duro y suave. » La gira en vivo producida en la nación está ahora en su etapa norteamericana, con docenas de espectáculos programados hasta fin de año.

Chance the Rapper

Cindy Barrymore/Shutterstock

Chance the Rapper ha anunciado un conjunto limitado de fechas hasta octubre en apoyo de su tan esperado nuevo álbum «Star Line».

Chris Stapleton

Rico Polk para variedad

All American Road Show de Chris Stapleton inició su noveno año el verano pasado, con algunos espectáculos más programados hasta octubre.

Sombrero

Patch USA a través de AP

Sombr, nominado al mejor artista nuevo en los VMA 2025, está de gira en apoyo de su álbum debut «Nothing Left to Say».

Oasis

Simon Emmett

Liam y Noel Gallagher de Oasis iniciaron su muy esperada gira de reunión este verano. Sus actuaciones finales tendrán lugar en Australia y América del Sur hasta finales de noviembre.

Sabrina Carpenter

Christopher Polk

Sabrina Carpenter regresa en el camino como parte de Su gira «Short N ‘Sweet»con planes de actuar en cinco ciudades diferentes en varias noches hasta finales de 2025.

Addison Rae

Getty Images para Coachella

Después de uno de los mejores álbumes pop de 2025 hasta ahora, Addison Rae ahora está en una ambiciosa gira mundial que la verá cubrir a Europa, América del Norte y Australia antes de fin de año. Se lanzó el 26 de agosto en Dublín y envuelve dos meses y medio después en Sydney, al otro lado del mundo.

Mi romance químico

(Foto de David Wolff-Patrick/Redferns)

My Chemical Romance anunció 17 nuevas fechas en vivo para conmemorar el vigésimo aniversario de su tercer álbum de estudio. La gira «The Black Parade 2026» visitará estadios en América del Norte, el Reino Unido y Europa el próximo año.

Mariah Carey

Getty Images para MTV

Mariah Carey está iniciando una nueva residencia en Las Vegas en Dolby Live este invierno. La carrera limitada de «Christmastime» tendrá lugar del 28 de noviembre al 13 de diciembre.

RENEE RAPP

Christopher Polk

Reneé Rapp está en el camino para su gira 2025 «Bite Me», con espectáculos programados en América del Norte hasta finales de octubre. La gira también incluye una ranura principal en el 2025 All Things Go Fest.

Veintiún pilotos

Patch USA a través de AP

La querida banda de rock inició The Clancy Tour: Breach Outing a principios de este mes, con espectáculos establecidos hasta fin de mes.

Rayas

Luke Dyson

Fuera de los talones de su próximo álbum de segundo año, Raye comenzará una gira mundial 2026 titulada «Esta gira puede contener nueva música», durante la cual se abrirá camino a través de 40 arenas norteamericanas y europeas.

Maroon 5

Getty Images for Audacy

Maroon 5 tuvo un gran regreso este año con su nuevo álbum «Love Is Like», seguido de Arena Tour en los Estados Unidos. El mes pasado a través de Interscope, «Love Is Like» es el primer LP de la banda desde «Jordi» de 2021.

Doechii

Getty Images para grabar un

La carrera de titular de 12 ciudades de América del Norte de Doechii comenzará el 14 de octubre en Aragon Ballroom en Chicago.

Las águilas

Foto: Chloe Weir

Los Eagles han extendido su residencia de la esfera de Las Vegas a 2026.C

Cardi B

Getty Images para MRC

Cardi B ha anunciado su primera gira en seis años, la «Little Miss Drama Tour», en apoyo de su tan esperado segundo álbum de estudio, «Am I the Drama?», Que cayó a principios de este mes. La próxima excursión marca la primera carrera de arena completa del rapero y la gira más grande de su carrera hasta la fecha.

Benson Boone

Getty Images para BMI

Apoyando a su álbum «American Heart», Benson Boone Back Flip está en los lugares de América del Norte a principios de octubre.

Rollo de gelatina

(Foto de Cindy Ord/Getty Images para Siriusxm)

Jelly Roll continúa su primera gira de arena hasta 2025, lo que llevará al artista del país de Breakout a docenas de ciudades importantes en todo Canadá. También encabezará en Stagecoach en abril.

AC/DC

Michael Buckner para PMC

AC/DC ha realizado su gira «Power Up» a Australia, con programas programados hasta finales de diciembre.

Parque de Linkin

Jesse Grant para variedad

Linkin Park reanudó las giras a gran escala este año, con fechas que se extienden en la mayor parte del año calendario y llegaron a las principales ciudades de América del Norte, América Latina, Europa y Asia.