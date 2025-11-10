2025-2026 Nataru Transport está preparado, el Ministerio de Transporte realiza una verificación de la rampa de autobús

Jacarta – Al acercarse la temporada navideña y de Año Nuevo 2025-2026, la atención a la seguridad del transporte terrestre vuelve a estar en el centro de atención. La alta movilidad de la sociedad durante este período ha hecho que varios partidos comiencen a aumentar la preparación de las flotas. transporteincluidos los autobuses interurbanos.

Este paso también lo dio la Dirección General de Transporte Terrestre (Ditjen Hubdat) del Ministerio de Transporte, que destacó la importancia de la aptitud para la circulación de los vehículos como principal factor de seguridad de los pasajeros.

Para garantizar que la flota de autobuses opere durante la temporada navideña, la Dirección General de Transporte e Impuestos llevó a cabo una inspección de seguridad (verificación de rampa) en Pool PO Sinar Jaya, Bekasi, Java Occidental. El director general de Transporte Terrestre, Aan Suhanan, lo inspeccionó directamente para garantizar que los autobuses estuvieran listos para operar con seguridad.

«En el marco de Navidad y Año Nuevo realizamos operaciones de transporte nataruuno de los cuales quiere garantizar la aptitud para la circulación del vehículo. «Este es uno de nuestros deberes para garantizar la seguridad de los pasajeros, por lo que llevamos a cabo inspecciones de seguridad en los vehículos con mucha antelación», dijo Aan, citado en un comunicado de prensa, el lunes 10 de noviembre de 2025.

El proceso de inspección en rampa implica una inspección minuciosa de una serie de componentes del vehículo, incluidos limpiaparabrisas, frenos, luces, estado de los neumáticos y equipo de seguridad completo. Como resultado, varios autobuses inspeccionados fueron declarados aptos para circular y listos para atender a los pasajeros.

El Director General Aan agregó que los resultados de la inspección del PO Sinar Jaya se integrarán posteriormente con la Dirección General del sistema Hubdat. Ministerio de Transporte. Esta integración tiene como objetivo garantizar que el control de la idoneidad del transporte de personas pueda llevarse a cabo de forma integral.



La inspección de la rampa del autobús estuvo a cargo de la Dirección General de Relaciones Públicas del Ministerio de Transporte, Aan Suhanan.

«Estoy seguro de que PO Sinar Jaya también ha realizado una verificación de rampa independiente. Esperamos que los resultados en el sistema Sinar Jaya puedan integrarse. Porque actualmente estamos integrando datos y creando un sistema para monitorear la aptitud para la circulación de los vehículos en funcionamiento», dijo.

Aparte de eso, el Director General Aan también expresó su agradecimiento por la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad (SMK) dirigido por PO Sinar Jaya. Según él, la implantación del SMK es una prueba del compromiso real de los operadores de autobuses de dar a la seguridad una prioridad y no sólo una formalidad administrativa.

«Vemos un compromiso real por parte del PO Sinar Jaya en la implementación de SMK. Esto debería ser un ejemplo para otros operadores de autobuses de que la seguridad no es sólo una formalidad administrativa, sino que es la base para generar confianza en el público o en los consumidores», añadió.