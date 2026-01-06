2025/2026 Los usuarios del transporte público de Nataru llegan a 21,46 millones de personas, este modo es el más popular

Jacarta – El Ministerio de Transporte registró que 21.461.491 personas utilizaron vehículos transporte general durante las vacaciones de Navidad y Año Nuevo 2025/2026 (nataru).

Así lo dijo el Ministro de Transporte, Dudy Purwagandhi, al cerrar el Puesto del Centro de Transporte de Navidad y Año Nuevo 2025/2026 en la Oficina Central del Ministerio de Transporte en Yakarta.

«El total de usuarios del transporte público alcanzó los 21.461.491 pasajero o un aumento del 12,48 por ciento con respecto al período anterior, es decir, 19.079.881 pasajeros», dijo Manhub, citado el martes 6 de enero de 2026.

«Esto ciertamente demuestra que la implementación del transporte de Navidad y Año Nuevo ha ido bien de acuerdo con las políticas y planes operativos que se han preparado», dijo Dudy.

Explicó en detalle que el número de pasajeros del transporte público durante Navidad y Año Nuevo, es decir, el transporte aéreo, fue de 4.768.675 pasajeros, un 0,73 por ciento más que los 4.734.198 pasajeros anteriores.

Luego, el transporte marítimo ascendió a 2.254.733 pasajeros, un aumento del 43,42 por ciento con respecto a los 1.572.099 pasajeros anteriores. El transporte ferroviario ascendió a 7.573.881 pasajeros, un aumento del 12,92 por ciento con respecto a los 6.707.053 pasajeros anteriores.

El transporte de travesía ascendió a 3.725.343 pasajeros, un aumento del 35,05 por ciento con respecto a los 2.758.565 pasajeros anteriores. El transporte por carretera en 2025/2026 registró 3.138.859 pasajeros, frente a los 3.307.966 pasajeros del año anterior.

También se registró un aumento del 3,39 por ciento en los vehículos que entran y salen de Yakarta a través de carreteras de peaje. Mientras tanto, los vehículos que entran y salen de Jabodetabek a través de las arterias experimentaron un aumento del 17,3 por ciento.

Dudy dijo que en Navidad y Año Nuevo 2025/2026 el tiempo medio de viaje en la carretera de peaje Cawang – Banyumanik será de 5 horas y 4 minutos en total, o un 5,24 por ciento menos que el año anterior.

«En cuanto al flujo inverso, el tiempo de viaje disminuyó un 10,1 por ciento», explicó. Ministro de Transporte.

Luego, el flujo de vehículos que salen de la zona de Jabodetabek a través de las carreteras de peaje está dominado por una serie de zonas, como Java Central, Yogyakarta, Java Oriental, Banten, la isla de Sumatra, así como varias zonas de Java Occidental, a saber, Puncak y Sukabumi.

Durante el período Posko, había 1.549 puntos de monitoreo de datos en nodos y redes para todos los modos con detalles terminales de 222 puntos de monitoreo; 248 puertos de cruce; puerto marítimo 264 puntos; aeropuerto 257 puntos de seguimiento de datos; estación de tren 471 puntos; y 43 puntos de peaje; así como 44 puntos de vías arteriales. (Hormiga)