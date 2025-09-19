2020 Hathras `Rape`: la corte registra declaraciones contra Rahul en caso de difamación







Un tribunal local de MP-MLA en hathras El viernes registró declaraciones de dos testigos en un caso de difamación presentado contra el líder del Congreso Rahul Gandhi, informó la agencia de noticias PTI. Las declaraciones fueron registradas para presuntamente llamar a tres jóvenes absueltos «acusados» en el caso de 2020 Hathras ‘Gang Viole`.

El tribunal de distrito fijó el 27 de octubre como la siguiente fecha para la presentación de pruebas, dijo un abogado que representa a los tres jóvenes absueltos.

Apareciendo en nombre del demandante Luv Kush, testigos de Dhruv Sisodia y Jagbir depuso antes Juez Deepak Nath Saraswati y registró sus declaraciones el viernes, informó PTI.

La abogada Muna Sing Pundhir, mientras hablaba sobre el caso, dijo: «La evidencia en el caso de Luv Kush se registró hoy. La evidencia en los casos de los otros dos jóvenes, Ravi y Ram Kumar, ya se ha completado. La próxima fecha se ha solucionado para el 27 de octubre, después de la cual se emitirá un aviso a Rahul Gandhi (SIC)».

Pundhir dijo además que se habían presentado tres casos separados en nombre de Ravi, Ram Kumar alias Ramu y Luv Kush contra Gandhi Después de que supuestamente hizo comentarios en la aldea de Bulgadhi el 12 de diciembre de 2024, afirmando que «los acusados ​​están deambulando mientras la familia de la víctima está encerrada dentro de la casa».

El abogado dijo que esta declaración fue «difamatoria e insultante» a los jóvenes, que habían sido absueltos por un tribunal de la Oficina Central de Investigación (CBI) después de pasar más de dos años y medio en la cárcel.

El abogado dijo además: «Se envió un aviso legal de Rs 1.5 millones de rupias a Rahul Gandhi exigiendo Rs 50 lakh cada uno para los tres».

En 2023, un Tribunal Especial de Casta/Tribu Programada Programada el 2 de marzo exoneró a tres de los cuatro acusados ​​en el caso de la « violación de pandillas » y la tortura de una mujer Dalit de 19 años en Hathras, Uttar Pradesh. Inicialmente, ninguno de los acusados ​​fue declarado culpable de violación en grupo.

Unos meses después de que comenzó el juicio, cuatro hombres de la aldea de la víctima fueron acusados ​​de cometer el crimen; Sin embargo, siguiendo un CBI Probe, tres de ellos: Ramkumar, Luvkush y Ravi fueron absueltos por el tribunal, mientras que Sandeep fue declarado culpable y todavía está en la cárcel cumpliendo el castigo.

(Con entradas PTI)





