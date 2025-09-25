2020 disturbios: Delhi HC niega la fianza a Tahir Hussain en el caso de asesinato del personal del IB







El Delhi El Tribunal Superior negó el jueves la fianza al ex concejal de la AAP, Tahir Hussain, en el caso de asesinato de la Oficina de Inteligencia (IB), el miembro del personal Ankit Sharma durante los disturbios de febrero de 2020.

La jueza Neena Bansal Krishna, mientras pronunciaba la orden, dijo «la solicitud es desestimada».

La policía se había opuesto a la súplica de Hussain llamándolo un caso impactante que involucra el brutal asesinato de un joven oficial de inteligencia.

La evidencia, dijo, mostró cómo Sharma mientras intentaba pacificar al acusado e instarlos a no tomar la ley en sus propias manos, fue atrapado, arrastrado y apuñalado 51 veces con un arma afilada antes de que su cuerpo fuera arrojado a un desagüe contiguo.

El abogado de Hussain afirmó que había completado más de cinco años bajo custodia y, a pesar de los «mejores esfuerzos» del tribunal de primera instancia para acelerar el juicio, su conclusión podría llevar tiempo.

El tribunal de primera instancia le negó la fianza el 12 de marzo.

Según la fiscalía, el 26 de febrero de 2020, el demandante Ravinder Kumar informó al Dayalpur policía Funcionarios de la estación que su hijo Ankit Sharma, que fue enviado en la Oficina de Inteligencia, desapareció desde el 25 de febrero de 2020.

Más tarde se enteró de algunos lugareños que el cuerpo de una persona fue arrojado en el Khajuri Khas Nala de la masjida de Chand Bagh Pulia después de ser asesinado.

La fiscalía alegó que el cuerpo de Sharma fue recuperado de Khajuri Khas Nala y hubo 51 heridas en su cuerpo.

Hussain es uno de los acusados ​​en el caso.

También se dijo que otros cuatro acusados ​​eran parte de la violenta mafia que estuvo involucrada en los actos de disturbios e incendios provocados, que mataron a Sharma.

Los enfrentamientos comunales habían estallado en el noreste de Delhi el 24 de febrero de 2020, después de la violencia entre los partidarios de la ley de ciudadanía y manifestantes Spiral fuera de control dejando al menos a 53 personas muertas y anotadas heridas.

