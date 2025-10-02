2,000 trabajadores del aeropuerto en la huelga de Corea del Sur, ¿cuál es la causa?

Seúl, Viva – miles empleado 15 aeropuerto a lo largo de Corea del Sur Acción de lanzamiento huelga Sin una fecha límite el miércoles 1 de octubre de 2025, según el informe Corea Herald.

Leer también: Kemnaker le pide a las empresas en Indonesia que haga que sus trabajadores se sientan como en casa



La huelga se llevó a cabo solo el día antes de las largas vacaciones de Chuseok a principios de octubre, se esperaba que ocurriera el registro del aumento de los pasajeros.

Según los informes, alrededor de 2,000 trabajadores, incluidos oficiales de limpieza, reguladores de tráfico aéreo, bomberos, técnicos y operadores terminales, siguieron la acción.

Leer también: La residencia del trabajador ikn se quemó, no hubo bajas



Los trabajadores exigieron cambios en los patrones de trabajo de tres equipos a cuatro equipos en dos turnos, la adición del personal y la mejora del tratamiento de las subsidiarias del aeropuerto.

Aunque el vuelo todavía funciona normalmente, los actores de la industria afirmaron preocuparse de que la huelga podría causar grandes disturbios si dura más.

Leer también: El Sunny Asian Exchange fue dirigido por un rápido aumento en las acciones de Samsung en la asociación con OpenAI



En el aeropuerto de Incheon – Aeropuerto Internacional de Aviación – Casi 900 trabajadores se unieron a la huelga. El aeropuerto movilizó el personal de reemplazo 408 para garantizar los servicios de autoinforme (check-in) y las operaciones de vuelo continúan funcionando sin un gran retraso.

Las autoridades advirtieron que una huelga prolongada podría causar un retraso severo, teniendo en cuenta que se esperaba que 5,26 millones de pasajeros cruzaran 15 aeropuertos en el país durante las vacaciones de tres días.

Corea Airports Corp. y Incheon International Airport Corp. afirman que están trabajando con socios y subsidiarias para minimizar los inconvenientes para los pasajeros.