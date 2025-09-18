2,000 empleados de PT Timah están amenazados con despidos, lazos de los empleados para abrir votos

Yakarta, Viva – Presidente Vínculo Empleado Timah (IKT), Riki Febriansyah, dio aclaraciones sobre la noticia que mencionó que la mitad del total de empleados Pt timah tbk Amenazado con la terminación del empleo (Despido).

Leer también: Las verdaderas tasas de interés, Fed reveló a los efectos dominicos de Trump Middle que pueden hacer que la economía de los Estados Unidos sea maltratada



«La información que se está desarrollando, la mitad de los 4.000 empleados totales de PT Timah TBK están amenazados en este despido no significa que la compañía hará despidos», dijo Riki en su declaración, el jueves 18 de septiembre de 2025.

Afirmó que la noticia que mencionó que la mitad del total de empleados de PT Timah estaba amenazado en este despido debe ser enderezado, para no causar disturbios en la comunidad.

Leer también: Google AI despidió a cientos de trabajadores, el problema de los salarios y los sindicatos se convirtió en el centro de atención





PT Timah TBK acelera el desarrollo de un metal de estaño raro o un elemento de tierra rara, desarrollando una planta piloto de planta de metal rara (LTJ) en Tanjung Snake, West Bangka Regency, Babel

«Esta información no significa que PT Timah llevará a cabo despidos, pero esta es una forma de conciencia de gestión de los desafíos de producción que enfrentan la compañía», dijo.

Leer también: Este fintech lamentó los despidos de miles de empleados debido a la IA



Riki afirmó que IKT continuará comunicándose y cree que la gerencia tiene un fuerte compromiso de mantener la continuidad del negocio y la existencia de los empleados como el principal activo de la empresa.

«Estamos listos para apoyar los esfuerzos de gestión para mejorar el rendimiento, la productividad y la optimización de la mejora de la gobernanza de Percerahan y el cumplimiento de la legislación para que se pueda evitar el potencial de despidos», dijo Riki.

Afirmó que IKT también continuó alentando a la compañía a tomar medidas solutivas. Entre otros, como la optimización de la producción en la región IUpy controlar los costos no esenciales sin reducir los derechos básicos de los empleados.

Además, los esfuerzos para aumentar la coordinación con los socios comerciales para trabajar de acuerdo con las disposiciones legales y, finalmente, aumentar la supervisión de las actividades ilegales en el área de PT Timah IUP que es perjudicial para la empresa.

«IKT ciertamente espera que el apoyo del gobierno central, los gobiernos regionales, así como todos los interesados ​​para encontrar soluciones sostenibles para la mejora de la gobernanza de Percerahan», dijo.