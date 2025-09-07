Dirigido por Cillian Murphy, protagonizado por «Steve», que provocó críticas favorables, nueve de los 10 títulos en la plataforma de Toronto son no estadounidenses, una señal del enfoque cada vez más vigoroso de Toronto en los títulos internacionales en el período previo al lanzamiento de un mercado el próximo año. Múltiples títulos de plataforma podrían tener la lista de Variety de más de 20 títulos para rastrear. Perfilado el sábado, sin embargo, no están incluidos en el corte. Dos de los títulos no estadounidenses de más alto perfil: «Couture»; Protagonizada por una Angelina Jolie de habla francesa y «Manzanas Bades», ya se han perfilado en Variety’s TIFF: 15 películas de Chris Evans, Angelina Jolie, Michaela Coel y más que tienen compradores en circulación. Están incluidos pero referenciados. De lo contrario,

«Ameba,» (Tan Silyou, Singapur, Países Bajos, Francia, España, Corea del Sur, Discovery),)

Inspirado por los gobernantes coloniales de los gángsters de Singapur, cuatro niñas, en una escuela secundaria de élite regimentada moderna de sus propios actos de rebelión de la rebelión de la pandilla, liderados por la marca de fuego libre de lesbiana Choo Xin Yu. Pero, ¿cuán despedida es realmente su rebelión cuando la conformidad académica es la clave para ingresar a las universidades de primer nivel? «Me propuse hacer una película de pandillas, una carta de amor espinosa a Singapur que cuestiona la narrativa nacional a través de cuatro colegialas que resisten la represión con resistencia y amistad», dice Tan Silyou. Un enérgico debut iconoclástico que atrae a un impresionante socio de producción multilateral. 96

«Manzanas malas» (Jonatan Etzler, Reino Unido)

«El cautivo» (Alejandro Amenabar, España, España, Italia)

1575, Argel. Un joven Miguel de Cervantes, que luego escribió «Don Quijote», la primera novela moderna del mundo, languidece en una cárcel, capturada por Otman Corsairs, donde descubre su regalo para la narración de historias. Protagonizada por Julio Peña («Berlín»), una amplia película de Adventure Movie y Cervantes Origins Story como escritor y hombre que marca el último de Amenábar ganador del premio de la Academia («Los otros», «The Sea Inside») y una de las películas más grandes del mundo de Europa de Toronto. Con Netflix adquiriendo España y territorios extranjeros seleccionados, «The Captive» ha obtenido un conjunto saludable de preventa para la constelación global, incluida Francia con Haut et Court.

«La hija del condor» (Álvaro Olmos Torrico, Bolivia, Perú, Uruguay, pieza central)

Uno de los títulos más bulliciosos proyectados en rugosidad en Ventana Sur de 2024, y producido por escrito por Olmos Torrico de Empatia Cinema, un productor de escritura de Helmer en la vanguardia del cine de Bolivia. Un drama de identidad, Quechua Clara, de 16 años, la asistente de su madre de la partera Ana, Clara deja su aldea de Andes para convertirse en una gran cantante de chincha. Ana la busca en la ciudad, como, los animales que hacen, se secan los cultivos, su pueblo está perdiendo su población. Un drama de relación madre-hija contra la despoblación rural tejido y impresionante, barriendo altos Andes. Parte de una pizarra altamente seleccionada en Bendita Films Sales. 98

«Couture» (Alice Winocour, EE. UU., Francia)

«Hoja seca» (Alexandre Koberidze, Alemania, Georgia)

Catnip para la competencia principal de Locarno y en el extremo más externo del espectro para Toronto, la tercera película de Koberidze después de la ruptura «» ¿Qué vemos cuando miramos el cielo? » se dispara en un Cameraphone de Sony Ericsson, descontinuado en 2011. Recogido por Cinema Guild for North America, «Dry Leaf» fue aclamado en Locarno por Variedad como «un viaje por carretera magníficamente excéntrico a través de la rural rural de Georgia. Las imágenes pixeladas cuentan una historia pixilada como la extraña y maravillosa característica de tres horas de Alexander Koberidze, juega escondidas con realidad y memoria en la nación fútbol de Georgia.

«República de Egghead» (Pella Kågerman, Hugo Lilja, Suecia, Discovery, TIFF SELECTA)

Un ejemplo más de que la sátira política está de vuelta, bebé, y más extraña que nunca. Kågerman y Lilja («Aniara») recogen la novela de Arno Schmidt y se dirigen a una zona radiactiva, un área de no ir desde que una bomba atómica cayó sobre Kazajstán soviético. Según un escritor controvertido «No se puede contar una historia sin experimentarla usted mismo», por lo que un grupo de diarios, y sus pasantes no remunerados, no se detendrán en poca radiación. Pronto, beben de cactus, besan a los centauros en topless y repiten después del acosador de Tarkovsky: «Bienvenido a la zona».

«Franz» (Agnieszka Holanda, República Checa, Alemania, Polonia, presentaciones especiales, luminarias)

Un director legendario se enfrenta a un legendario escritor Franz Kafka, luego del golpe en la cara que era «Border Green». Los resultados son sorprendentemente juguetones. Si bien se disparó increíblemente, esta no es una película biográfica habitual, con Holanda más interesado en las pesadillas que en la OMS, qué, cuándo, dónde y por qué de una historia. Ella «entrevista» a los personajes en la cámara, se dirige al actual Museo Kafka y admite que su problemático protagonista (el recién llegado Idan Weiss) eventualmente cambiaría el mundo con su escritura, pero también exigiría un cambio de un mendigo. «Una película biográfica poco convencional que es más rompecabezas que retrato», dice Variedad, A medida que Films Boutique continúa anunciando las ventas tempranas.

«El furioso» (Tanigaki Kenji, Hong Kong, China, Midnight Madness)

Tanigaki Kenji, el veterano coreógrafo de pelea detrás de «SPL», «Point Flash» y «Twilight of the Warriors», da un giro en la silla del director con «The Furious». Producida por Bill Kong («Tigre Crouching, Dragón oculto»), la película sigue a Xie Miao como padre obligado a desatar sus instintos de combate cuando su hija es secuestrada, ayudada por Joe Taslim de «The Raid». Con la combinación exclusiva de coreografía de tanigaki de coreografía y ritmo implacable, la película es una muestra visceral del cine de artes marciales en su forma más intransigente, del tipo que los fanáticos del género, y los compradores, querrán rastrear de cerca. XYZ Films maneja las ventas.

«Chica,» (Shu Qi, Taiwán, pieza central)

Crecer no es fácil en el debut de la pantalla de la pantalla taiwanesa de Shu Qi como directora, recientemente protagonizó la selección de Cannes «Resurrection», se trata de decepción y miedo. Los padres abusivos de Hsiao-Lee la mantienen constantemente al límite. Ella hace todo lo posible para desaparecer, hasta que conoce a Li-Li. Su nueva amiga no es callada: Li-Li se trata de rebelde alegre y está tentado a unirse a ella. Es la década de 1980 y su país está cambiando. Harta del silencio, ella espera poder transformar su vida también. Vendido por Mandarin Vision Co y Goodfellas, «un debut sincero pero desgarrado», dice Variedad. MEGABYTE

«Ky Nam In» (Leon LE, Vietnam, Presentaciones especiales)

La comida rara vez se ha visto mejor que en esta película romántica ambientada en Saigon de posguerra. Así es como un traductor joven, que trabaja en «The Little Prince», y una viuda comienza a acercarse, cortándose y preparando comidas encantadoras. Pero la gente siempre está observando, especialmente a sus vecinos, tan rápido para juzgar incluso las emociones más puras. Capaciendo completamente los encantos de melodrama retro, el director Leon Le se siente atraído por la amabilidad, pero estos no son tiempos amables que está retratando. Entonces, de nuevo, ¿son alguno? MEGABYTE

«Lavadero» (Zamo Mkhwanazi, Suiza, Sudáfrica, Discovery)

Ambientada en el apartheid Sudáfrica e inspirada en la historia de la propia familia de Mkhwanazi, este drama golpea duro, pero también ofrece la alegría de la música y el brillo de las epopeyas históricas de la década de 1990. La adolescente Khuthala quiere convertirse en músico: a su padre le gustaría que heredara su negocio familiar. Sin embargo, las luchas generacionales dan paso a algo mucho más siniestro, ya que el mundo en el que viven preferirían quitarle todo. El director de debut cree en los sueños, eso está claro. Ella también sabe que no todos pueden tenerlos.

«Lo juro,» (Kirk Jones, Reino Unido)

En 1983, en Galashiels de Escocia, John Davidson, de 15 años, comienza a sentir los primeros síntomas del síndrome de Tourette cuando todavía había poca conciencia de la enfermedad. El punto de inflexión de Davidson llegó 13 años después cuando conoce a un vecino, Lottie, una enfermera de salud mental, que tiene una comprensión clara y compasiva de su condición. «I Shew» traza el viaje de Davidson hacia allí y más allá en uno de los grandes columnas de Toronto de Jones («Despertar a Ned Devine») empacando una actuación enormemente empática de Robert Aramayo («El señor de los anillos: los anillos del poder»). «Otra película de superhéroes, pero este héroe es humano, vive en Escocia y ha estado viviendo con Tourette desde que tenía 15 años», dice Jones. Ya ha sido pre-vendido de manera saludable a múltiples territorios importantes por Bankside.

«Noviembre,» Tomás Corredor (Colombia, Brasil, México, Noruega)

Los directores colombianos-Gala del Sol, Simon Mesa Soto en solo 2025-están ganando el reconocimiento de festivales de primer nivel. Agregue el corredor a la lista. Apasionante pero reflexivo, «Noviembre» revisa el asedio del Palacio de Justicia de noviembre de 1985, pero del POV de los guerrilleros, jueces y civiles atrapados en uno de sus baños, luchando contra sus miedos, impulsado por un deseo desesperado de sobrevivir. «‘Noviembre’ explora la fragilidad humana que enfrenta una realidad inmanejable: la muerte inminente. Se trata de resistencia», dice Corredor Variedad. Producido por plomo por dos del productor más elegante de América Latina, Burning de Colombia y el piano de México, recogido por Cineplex para ventas y videos principales.

«Nuestro Padre» (Goranstankovic, Serbia, Italia, Croacia, Macedonia del Norte, Montenegro, Bosnia y Herzegovina, Discovery)

El intenso drama de Stankovic, basado en verdaderos eventos, mezcla la religión con la violencia mientras los adictos en recuperación se dirigen a un monasterio aislado. Ya se han quedado sin opciones, o eso piensan, según el padre Branko (Boris Isaković), «Cuando un hombre está dispuesto a arrepentirse, puede encontrar la paz». Él cree en el amor duro; En el ardor religioso y el horrible castigo físico, estos hombres duros, aparentemente, subconscientemente anhelan. Cuando lo escuchan decir: «Sabes el ejercicio», se someten. Pero sus cuerpos solo pueden tomar tanto. Recogido por el equipo de ventas con sede en Croacia Split Screen, el último de Stankovic, creador del ganador de Canneseries «Operation Saber». MEGABYTE

«Rose de Nevada» (Mark Jenkin, Presentaciones especiales del Reino Unido)

Protagonizada por George Mackay («1917») y Callum Turner («Masters of the Air») y Bowing en Venice Horizons, la tercera característica de Jenkin, cuyo debut «Bait» de 2019 resultó ser un brote independiente. Algo de un giro comercial pero aún filmado en 16 mm, una fantasía de terror de buque fantasma de buque de tiempo aclamado por Variedad Como un «viaje hechizante y con vigilancia de tiempo». Agregó: «La tercera característica del autor indie de Cornualles Mark Jenkin combina el enfoque analógico de retroceso de su debut ‘cebo’ con la experimentación de género de sus ‘hombres enys de seguimiento’, para satisfacer completamente el efecto». Vendido por fotos protagonistas.

«No identificado,» (Haifaa Al Mansour, Arabia Saudita, pieza central)

Desde el innovador Al Mansour, cuyo «Wadjda» fue el primer largometraje filmado completamente en Arabia Saudita, «no identificada» ahora interviene como una de las películas más esperadas de los Árabes después de que Sony Pictures Classics adquirió América del Norte y Latina, Europa del Este con la película de la ciudad para el paraíso que vende más otros lugares. En él, Noelle Al Saffan, una recepcionista del departamento de policía, respalda el sexismo y la indiferencia policial que investiga el descubrimiento del cuerpo sin vida de una adolescente en el desierto. «El thriller misterioso ‘no identificado’ es exactamente el tipo de película convincente que está prosperando en el mercado teatral en este momento», dijo SPC.