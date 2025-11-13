20 personas siguen recibiendo tratamiento tras la explosión de una bomba en SMAN 72

Jacarta – Cantidad paciente explosión en la Escuela Secundaria Pública (SMAN) 72 Yakarta, Kelapa Gading, Norte de Yakarta, hasta el día de hoy se registra que todavía está recibiendo tratamiento en tres hospitales (RS).

Sin embargo, ahora sólo quedan 20. gente. El jefe de la División de Relaciones Públicas de la policía de Metro Jaya, el comisionado de policía Budi Hermanto, reveló que 13 personas estaban siendo tratadas en el Hospital Islámico Cempaka Putih, 6 personas en el Hospital Yarsi y 1 persona en el Hospital de la Policía Nacional. Una persona en el Hospital de la Policía Nacional es el perpetrador con las iniciales F.



Jefe de Relaciones Públicas del PMJ, Comisario de Policía Budi Hermanto

Previamente informado, la policía reveló el estado actual de F, el autor de la explosión en SMAN 72 Yakarta Kelapa Gading, norte de Yakarta.

El jefe de la División de Relaciones Públicas de la policía de Metro Jaya, el comisionado de policía Budi Hermanto, dijo que el estudiante con las iniciales F que había sido designado como Niño en Conflicto con la Ley (ABH) ya lo sabía.

«ABH está consciente», dijo el jueves 13 de noviembre de 2025.

Anteriormente se informó que el estudiante con las iniciales F, presunto autor de la explosión en SMAN 72 North Yakarta, resultó ser una persona cerrada y rara vez socializada.

El jefe de policía regional de Metro Jaya, inspector general de policía, Asep Edi Suheri, explicó que los hallazgos se obtuvieron después de que los investigadores examinaron a 16 testigos. Están formados por familiares, profesores y amigos de la escuela del perpetrador.

«Según la información que recopilamos, se sabe que los Niños en Conflicto con la Ley (ABH) involucrados son personas privadas y rara vez socializan», dijo el martes 11 de noviembre de 2025.

Como resultado de sus acciones al detonar una bomba en SMAN 72 Yakarta, Kelapa Gading, norte de Yakarta, el estudiante con las iniciales F fue amenazado con varios artículos múltiples.

Mientras tanto, se determinó que F era un niño en conflicto con la ley (ABH) después de que los investigadores encontraron pruebas suficientes de actos ilegales. Así lo reveló el Director General de Investigación Criminal (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya, el Comisionado de Policía Iman Imannudin.

«Hay acusaciones de que ha habido actos ilegales que deberían sospecharse de violar las normas legales», dijo Iman durante una conferencia de prensa en la Jefatura de Policía de Metro Jaya, el martes 11 de noviembre de 2025.

Para su información, la explosión ocurrió en SMAN 72 Yakarta durante las oraciones del viernes. Como resultado de este incidente, decenas de estudiantes tuvieron que ser trasladados de urgencia al hospital para recibir asistencia médica.

Basado en información del Director Principal del Hospital Islámico Cempaka Putih, dr. Pradono Handojo, la mayoría de las víctimas sufrieron pérdida de audición debido a la fuerte presión de la explosión.