Saná, VIVA – Se informó que al menos 20 personas murieron como resultado ataque aire coalición líder árabe Arabia Saudita apuntando a las tropas del Consejo de Transición del Sur (STC) en la provincia de Ad Dali, poder suroeste, miércoles 7 de enero de 2026. Esta información fue transmitida por fuentes del gobierno local a la agencia de noticias RIA Novosti.

Según la fuente, los aviones de la coalición llevaron a cabo alrededor de 12 ataques aéreos contra equipos militares en las zonas de Zubayd, Al-Zand y Jahaf. El equipo fue transportado en camiones que supuestamente transportaban armas y municiones contrabandeadas desde Adén, la capital temporal de Yemen.

La misma fuente afirmó que el ataque dejó al menos 20 muertos, entre ellos mujeres y niños. Hasta ahora no ha habido ninguna confirmación independiente del número de víctimas civiles.



VIVA Military: misiles balísticos de la milicia hutí yemení

Mientras tanto, el portavoz de la coalición árabe que apoya al gobierno internacionalmente reconocido de Yemen, Turki al-Maliki, dijo que la coalición junto con las fuerzas del gobierno yemení lanzaron un ataque preventivo limitado el miércoles temprano contra posiciones del STC en la provincia de Ad Dali.

En su declaración a través de la plataforma X, al-Maliki dijo que esta medida se tomó para detener las actividades militares que se consideraba que tenían el potencial de desencadenar una escalada del conflicto en la región.

También reveló que se decía que el líder del STC, Aidarus al-Zubaidi, movilizó tropas en gran número alrededor de la medianoche. Según se informa, las tropas están equipadas con vehículos blindados, armas pesadas y ligeras y municiones.

Según al-Maliki, el movimiento de tropas provino de los campamentos militares de Hadid y As-Sulban hacia la provincia de Ad Dali, lo que generó temores de un aumento de las tensiones y de la expansión del conflicto armado en el sur de Yemen.

Un portavoz militar del STC dijo a la AFP que su grupo se encontraba ahora en un conflicto «decisivo y existencial» contra las fuerzas respaldadas por Arabia Saudita.

Escalada de tensiones entre Arabia Saudita y STC

El STC, que aboga por la creación de un Estado independiente en el sur de Yemen, tomó el control de gran parte del sur a principios de diciembre, incluidas las provincias de Hadramaut y al-Mahra.

La región sur de Yemen ha estado durante años bajo la supervisión del PLC, un órgano ejecutivo que incluye elementos del STC y que inicialmente contó con el apoyo de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, el consejo de ocho miembros a menudo se ve acosado por conflictos internos, y la mitad de sus miembros apoyan la agenda. separatista.