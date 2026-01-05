20 Mil Contribuyentes han declarado SPT vía Coretax

Jacarta – Director de Extensión, Servicios y Relaciones Públicas, Dirección General Impuesto (DJP) Ministerio de Finanzas, Rosmauli reportados, hasta 20,289 debe El impuesto ha informado la declaración de impuestos (SPT) Anualmente a través del sistema impuesto central a partir del 5 de enero de 2026 a las 15.37 WIB.

Detalló que 14,926 SPT provinieron de contribuyentes individuales asalariados, y 3,959 SPT SPT de contribuyentes individuales no asalariados.

Además, 1.397 declaraciones del impuesto de sociedades estaban denominadas en rupias y 7 declaraciones del impuesto de sociedades estaban denominadas en dólares estadounidenses.

«Agradecemos a los contribuyentes que han cumplido con sus obligaciones tributarias desde principios de año a través de Coretax», dijo Rosmauli en su comunicado del lunes 5 de enero de 2026.



Ilustración de DJP Coretax Foto : Instagram @pajakjakartapusta

Según él, esta participación demuestra una creciente conciencia y deseo de contribuir de manera ordenada, lo que es una base importante para un sistema tributario saludable.

Mientras tanto, el número de contribuyentes que han activado cuentas Coretax alcanzó los 11.397.471 al 5 de enero de 2026 a las 15,37 WIB.

Entre otras cosas, está formado por 10.489.395 contribuyentes individuales, 819.407 contribuyentes corporativos, 88.448 contribuyentes de agencias gubernamentales y 221 contribuyentes del Sistema de Comercio Electrónico (PMSE).

DJP cree que esta tendencia muestra que los contribuyentes están utilizando activamente Coretax.

«Vemos que los contribuyentes utilizan cada vez más Coretax en términos reales para cumplir con sus obligaciones tributarias. Esto es un estímulo para que sigamos mejorando la calidad del servicio y la asistencia», dijo Rosmauli.

Añadió que los contribuyentes pueden activar su cuenta Coretax de forma independiente siguiendo el tutorial y los pasos disponibles a través de la cuenta oficial de redes sociales del DJP.

Para los contribuyentes que necesitan más ayuda, DJP ofrece el canal de servicio Kring Tax al 1500200 o asistencia de los funcionarios de la oficina tributaria más cercana.

La DJP también insta a los contribuyentes que aún no han reportado su SPT Anual a activar inmediatamente su cuenta Coretax y presentar su SPT a tiempo.

Los contribuyentes que se retrasen en la presentación de su SPT anual estarán sujetos a sanciones administrativas en forma de multas, a saber, 100.000 IDR para los contribuyentes individuales y 1 millón de IDR para los contribuyentes corporativos.