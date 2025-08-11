20 Los soldados de persecución de Prada Lucky fueron sospechosos, Puan: ¡Deben ser castigados para disuadir!

Yakarta, Viva – Presidente DPR RI Señora. afirmó estar preocupado por el caso de la muerte Prada Lucky Namo (23), que supuestamente fue perseguido por cuatro soldados superiores.

Según él, las relaciones senior y junior en el cuerpo de TNI no deben basarse en acciones o comportamientos violentos.

«Sí, por supuesto, esto no debería repetirse nuevamente. Que la relación entre personas mayores y juniors no debe basarse en acciones o comportamientos violentos», dijo Puan a los periodistas en el Complejo del Parlamento, Senayan, Jakarta Central, lunes 11 de agosto de 2025.

«Pero cómo respetarse y respetarse, respetarse y respetarse mutuamente», continuó.

Con respecto a los 20 soldados nombrados como sospechosos, Puan apoyó plenamente el proceso de investigación del caso de la muerte de Prada Lucky hasta el final.

Pidió que los perpetradores persecución Prada Lucky fue sentenciado a valer la pena.

«Sí, por supuesto, debe procesarse de manera justa y bien procesada. ¿Cuál es la causa y cómo más tarde se le debe dar la mejor penalización disuasoria? Y el mecanismo existente debe evaluarse para no repetirse nuevamente», concluyó Puan.

Anteriormente informó, un caso de supuesta persecución brutal que mató a Prada Lucky Chepril Saputra Namo (23) continuó rodando.

El comandante de Kodam IX/Udayana, mayor general Piek Budyakto, expresó desarrollos impactantes. Dijo, ya había 20 Soldado tni que fue nombrado como sospechoso, incluido un oficial.

«Todos los 20 sospechosos que han sido detenidos y luego serán seguidos con exámenes adicionales», dijo mientras visitaba la suerte de Rumah Rumah Prada en el Kuanino Tni Dormitory, Kupang, lunes 11 de agosto de 2025.

Aun así, no ha revelado más. También enfatizó que el motivo de persecución todavía estaba siendo investigado por la Policía Militar Militar Militar Militar Militar IX/Udayana (POMDAM).

«Cualquiera que cometiera actos (violencia) debe ser investigado e indiscriminadamente», dijo.