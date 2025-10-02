20 GAZANES fueron asesinados, Israel Ultimatum Gaza City: vete o muera

GazaVIVA – La situación en la tira de Gaza se calienta después Israel Lanzar ataques intensivos en la ciudad de Gaza. Al menos 20 residentes Palestina Murió desde la mañana debido a una serie de ataques aéreos y terrestres que golpearon varias áreas en la Franja de Gaza.

El gobierno israelí incluso emitió una fuerte amenaza para decenas de miles de residentes que aún sobrevivieron en la ciudad de Gaza. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, enfatizó que a través de la cuenta X, cualquier persona que todavía esté en la ciudad será considerada un «terrorista y partidarios del terror».

«Esta es la última oportunidad para que se vayan, de lo contrario enfrentarán todo el poder de Israel», escribió Katz.

Ataque en el camino de evacuación

Al Jazeera el martes 2 de octubre de 2025 informó que aunque el ejército israelí obligó a los residentes a salir de la ciudad de Gaza, todavía bombardeaban la ruta de evacuación, incluso los residentes que intentaron escapar fueron disparados desde el aire y la tierra.

El ejército israelí ordenó a la gente que abandonara la ciudad de Gaza, luego los persigue en la ruta costera del sur con helicópteros, drones y tanques, creando caos y pánico.

La intimidación y el miedo creados por Israel es la razón principal por la cual muchos residentes eligen quedarse, incluso en condiciones peligrosas.

En medio del caos, la víctima continuó cayendo. Un niño fue reportado asesinado por un ataque con aviones no tripulados israelí en la región de Ansar, la ciudad occidental de Gaza.

Mientras tanto, el ataque al grupo de refugiados en Gaza estaba matando a nueve personas e hirió a otras 13. En el campo de refugiados al-Bureij, un hombre palestino y su esposa fueron asesinados en un ataque con aviones no tripulados en su hogar.

Otro ataque ocurrió en el sur Deir El-Balah que mató a un residente e hirió a más de 10 personas. De hecho, la región al-Mawasi en Khan Younis previamente determinada por Israel como una «zona segura» fue bombardeada. Los ataques a las carpas de refugiados en el campus de la Universidad de Al-Aqsa hirieron a ocho personas.

La Oficina de Medios del Gobierno de Gaza declaró el miércoles que el ejército israelí cerró la carretera al-Rashid, que se denominó uno de los caminos vitales para que los civiles se movieran entre regiones en la Franja de Gaza.

Esta condición hace que miles de residentes estén más atrapados sin elegir. Algunos incluso optaron por regresar al norte de Gaza a pesar de que la ruta era muy peligrosa debido a los ataques interminables.

La asistencia humanitaria se ve obstaculizada

La mayor intensidad de los ataques dificulta que las organizaciones humanitarias internacionales operen. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) anunció la suspensión temporal de las operaciones en la ciudad de Gaza, luego de un paso similar de la ONG Medecins Sans Frontieres (MSF) la semana pasada.

«El CICR continuará esforzándose por brindar apoyo a los civiles en la ciudad de Gaza, siempre que las circunstancias lo permitan, de nuestras oficinas en Deir El-Balah y Rafah, que permanecen completamente operativas», Tulis Pernyataan Resmi Oric.

Por otro lado, Hamas todavía está considerando una propuesta de alto el fuego de los Estados Unidos que tiene como objetivo terminar la guerra en los últimos dos años. Sin embargo, su decisión no está clara, porque las condiciones propuestas se consideran más beneficiosas para los intereses de Israel.