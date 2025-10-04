20 estudiantes en East Yakarta MBG Envenening, Gobierno provincial Llame a Sppg Langgar SOP

Yakarta, Viva – El Departamento de Seguridad Alimentaria, Marítima y Agricultura, Provincia de Dki Yakarta, encontró una unidad de servicio de satisfacción nutricional (Sppg) que no lleva a cabo la distribución de procedimientos operativos estándar (SOP) según lo determine la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) para que el menú de alimentos nutricionales gratuitos (Mbg) resultado envenenamiento.

«En realidad, si el SOP ya existe de BGN, está claro. Pero cuando monitoreamos, resulta que el SOP no se lleva a cabo bien», dijo Hasudungan el sábado 4 de octubre de 2025.

Hasudungan dijo que su partido realizó monitoreo con exámenes de laboratorio dos veces por semana en dos ubicaciones de cada ciudad en Yakarta. «Eso significa, en total, si es dos veces por semana, a veces 5 significa 10 ubicaciones por semana que revisamos en toda Yakarta», dijo Hasudungan

Con respecto a los hallazgos de la falta de SOP por SPPG, Hasudungan explicó después de que los alimentos se procesaron adecuadamente, pero no se distribuyó de inmediato a la escuela.



El primer menú nutritivo en Depok no está equipado con leche. Foto : Viva.co.id/rinna Purnama (Depok)

Esto hace que las condiciones de los alimentos no sean buenas para el consumo porque ha estado en temperatura ambiente demasiado tiempo. «Existe el nombre de un punto crítico para los alimentos. Por lo tanto, no solo se centra en el procesamiento», dijo.

A veces se ha procesado y en realidad para la temperatura de la habitación un máximo de cuatro horas. «Porque podría ser una gran producción, por lo que no se distribuye rápidamente a la escuela», dijo.

Por esta razón, la oficina de DKI Yakarta KPKP quiere solucionar esto.

Aunque anteriormente los oficiales de SPPG recibieron capacitación especial para procesar sus bocadillos de animales, técnicamente higiénico, etc., la oficina de Yakarta KPKP aumentará un mayor monitoreo y garantizará que el SOP realmente se lleva a cabo.

No solo eso, su grupo hará una «lista de cheques» junto con la Oficina de Salud de DKI Jakarta (Dinkes) para monitorear los SOP en SPPG.

Después de eso, los resultados serán procesados ​​por la Oficina de Educación de DKI Jakarta (DISDKK). «Entonces, el KPKP está tratando de llevar a cabo la mitigación. Mitigas en comida fresca», dijo Hasudungan.

Anteriormente, hasta 20 estudiantes de la Escuela Primaria Estatal (SDN) en Pasar Rebo, East Yakarta sospechoso de experimentar envenenamiento después de consumir el menú Comer nutritivo gratis (MBG) el martes 30 de septiembre de 2025.