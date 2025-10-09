20 ciudadanos israelíes intercambiados por 2.000 prisioneros palestinos

El Cairo, VIVA – Israel Y Hamás han aceptado la primera fase armisticio Gaza cuyo objetivo es poner fin al genocidio israelí que ha matado a decenas de miles de personas, arrasado los territorios palestinos y provocado una importante crisis humanitaria.

El acuerdo, que se firmará el jueves 9 de octubre de 2025, incluye la liberación de prisioneros israelíes y palestinos, así como un aumento de la ayuda a la sitiada Gaza después de más de dos años de genocidio.

El grupo de resistencia palestino Hamás liberará a todos los prisioneros, mientras que Israel retirará sus tropas a las líneas acordadas, dijo el presidente estadounidense Donald Trump después de que las conversaciones en Egipto sobre su plan de paz de 20 puntos produjeron un acuerdo.

Israel libera a 39 rehenes palestinos durante el alto el fuego

Hamás intercambiará 20 prisioneros vivos por casi 2.000 prisioneros palestinos como parte de la primera fase del acuerdo, dijo a la agencia de noticias una fuente dentro del grupo de resistencia. AFP.

El intercambio se producirá dentro de las 72 horas posteriores a la implementación del acuerdo, que se espera que se firme el jueves, dijeron fuentes familiarizadas con las negociaciones.

Los cautivos serán liberados a cambio de 250 palestinos condenados a cadena perpetua y otros 1.700 secuestrados por Israel, entre ellos niños y mujeres, desde que comenzó el genocidio, añadió la fuente.

Por cada prisionero israelí cuyos restos sean liberados, Israel liberará los cuerpos de 15 palestinos fallecidos de Gaza, según el plan de Trump.

Un comunicado del grupo de resistencia palestino Hamás en Telegram indicó que había «entregado una lista de prisioneros palestinos» a Israel, de acuerdo con los criterios del acuerdo de alto el fuego.

Hamás dijo que estaba «esperando un acuerdo final sobre los nombres» antes de anunciarlos públicamente.

Hamás confirmó que había llegado a un acuerdo para poner fin al genocidio, diciendo que el acuerdo incluía la retirada de Israel del enclave e intercambios rehén-prisionero. Sin embargo, el grupo pidió a Trump y a los países garantes que garanticen que Israel implemente plenamente el alto el fuego, añadió en un comunicado.

Hamás dijo más temprano el miércoles que había entregado una lista de prisioneros que tenía y una lista de prisioneros palestinos en poder de Israel que quería intercambiar.

Se espera que la lista de palestinos que Hamas quiere liberar incluya a algunos de los prisioneros más destacados secuestrados y encarcelados por Israel, cuya liberación antes era imposible bajo altos el fuego anteriores.

Según fuentes palestinas cercanas a las negociaciones, en la lista figuran Marwan al-Barghouti, líder del movimiento Fatah, y Ahmed Saadat, jefe del Frente Popular para la Liberación de Palestina. Ambos cumplen múltiples condenas a cadena perpetua.

Mientras tanto, Hamas elogió los esfuerzos de Qatar, Egipto y Türkiye, así como de Estados Unidos, destinados a poner fin al genocidio israelí en Gaza.

«Apreciamos mucho los esfuerzos de nuestros hermanos y mediadores en Qatar, Egipto y Turquía, y también apreciamos los esfuerzos del presidente estadounidense Donald Trump destinados a poner fin completamente a la guerra y lograr una retirada completa de la ocupación de la Franja de Gaza», dijo Hamás en un comunicado.

Hamás insta al presidente Trump, a los países garantes y a todas las partes relevantes a garantizar que Israel cumpla plenamente con sus obligaciones en virtud del acuerdo.

«Rendimos homenaje a nuestro gran pueblo en la Franja de Gaza, en Jerusalén y Cisjordania, y en toda nuestra patria y diáspora, que ha demostrado un honor, coraje y heroísmo incomparables, frente a los proyectos de ocupación fascistas que apuntan a ellos y a sus derechos nacionales. Estos sacrificios y posiciones firmes han frustrado los planes de conquista y desplazamiento de la ocupación israelí.

«Afirmamos que los sacrificios de nuestro pueblo no serán en vano y que permaneceremos fieles a nuestra promesa: nunca abandonar los derechos nacionales de nuestro pueblo hasta que se logre la libertad, la independencia y la autodeterminación», agrega el comunicado.