20 asociaciones de desarrolladores nombradas por BP Tapera para cumplir con la oferta de viviendas subsidiadas para 2025

Jacarta – Un total de 20 asociación Los promotores de viviendas se convierten en socios de la Agencia de Gestión del Ahorro para la Vivienda Pública (BP Tapera) para garantizar la disponibilidad del suministro Casa subvención para personas de bajos ingresos (MBR) en 2026.

El comisionado de BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, dijo que se habían llevado a cabo acuerdos de cooperación con las asociaciones. El alcance del acuerdo incluye la utilización de datos. suministrar Y demanda, gestión de solicitudes, construcción de viviendas habitables y orientación sobre control de viviendas habitables y listas para entrar a vivir.

«BP Tapera también hace sinergia con 20 asociaciones de desarrolladores de viviendas, que desempeñan un papel importante a la hora de garantizar la disponibilidad de oferta de viviendas para MBR, además de ser socios en la supervisión de sus miembros en la construcción de viviendas de calidad», dijo Heru en su declaración en Yakarta, el miércoles 24 de diciembre de 2025.

La firma del acuerdo estuvo representada por siete asociaciones con la mayor contribución en la construcción de viviendas, a saber, Indonesia Real Estate (REI), la Asociación de Desarrolladores de Vivienda y Asentamientos en toda Indonesia (APERSI), la Asociación para el Desarrollo de Vivienda y Asentamientos Humanos (HIMPERRA), la Asociación Nacional de Desarrolladores de Viviendas Simples y Saludables (APERNAS), la Asociación Nacional de Desarrolladores y Comercializadores de Viviendas (ASPRUMNAS), Desarrolladores de Indonesia (PI) y la Alianza Nacional de Desarrolladores de Vivienda de Jaya (Appernas Jaya).

Basado en la distribución de fondos. FLPP En el período 205, REI fue la asociación de promotores inmobiliarios con mayor volumen de construcción de viviendas con 112.557 unidades, seguida de APERSI (80.048 unidades), HIMPERRA (36.540 unidades), APERNAS (9.235 unidades), ASPRUMNAS (8.789 unidades), PI (8.198 unidades) y Appernas Jaya (4.905 unidades).

«Hasta 2025, la distribución de los fondos FLPP cuenta con el apoyo total de 22 asociaciones de desarrolladores de viviendas en toda Indonesia. Esperamos que el apoyo continúe con casas de calidad que sean aptas para habitar en el próximo año», dijo Heru.

El Ministro de Vivienda y Áreas de Asentamiento (PKP), Maruarar Sirait (Ara), dijo que las viviendas subsidiadas deben extenderse por toda Indonesia para lograr la justicia social para la sociedad.

El gobierno continúa fomentando el uso de fondos de asistencia para el financiamiento de la vivienda a través del Subsidio KPR Sejahtera FLPP (Mecanismo de Liquidez para el Financiamiento de la Vivienda), que es administrado y distribuido por la Agencia de Gestión del Ahorro para la Vivienda Pública (BP Tapera). (Hormiga)