2 veces solicitar que se posponga, ¿Lisa Mariana cumplirá hoy la llamada penal de investigación criminal?

Yakarta, Viva – Celebridades Lisa Mariana Volver programado para ser interrogado hoy, jueves 11 de septiembre de 2025, relacionado con un caso de supuesta difamación del ex gobernador de West Java, Ridwan Kamil.

«El LM programado estará presente, lo estamos esperando», Jefe de Sub Dirección 1 de la Dirección de la Ley Penal de la Agencia de Investigación Penal, el Comisionado de Policía, Rizki Prakoso, cuando se confirmó el jueves 11 de septiembre de 2025.

Jhonboy Nababan como abogada Lisa nuevamente afirmó que su cliente estaría presente hoy para Policía de investigación criminal. Él dijo que Lisa estará presente alrededor de las 11.00 WIB.

«Presente Lisa a los 11», dijo Jhonboy.

Anteriormente informó, la agenda de examen de celebridades de Lisa Mariana en la Agencia de Investigación Penal de la Policía Nacional regresó de repente para cancelar. De hecho, estaba programado para asistir hoy, el martes 9 de septiembre de 2025, relacionado con el informe del ex gobernador de West Java, Ridwan Kamil, en el caso de la supuesta calumnia y difamación.

El abogado de Lisa, Johnboy Nababan, reveló que la razón de que su cliente no podía cumplir con la llamada del investigador. Se dice que Lisa se enfermó, incluso el niño también experimentó condiciones similares.

«Lisa y su hijo están enfermas. En la casa solo Lisa, su hijo y una criada están encendidas.

De hecho, Lisa debería ser examinada no el 9 de septiembre, sino el 4 de septiembre. Sin embargo, no pudo venir, por lo que pidió ser pospuesto al noveno.

Para tener en cuenta, Ridwan Kamil informó oficialmente a Lisa Mariana a la Policía de Investigación Criminal el 11 de abril de 2025. El informe se registró con el número LP/B/174/IV/2025/SPKT/Bareskrim Polri.

Lisa se informó con una sospecha en capas, a partir de la ley número 1 de 2024 con respecto a la información y las transacciones electrónicas (ITE) al Artículo 310 y 311 del Código Penal relacionado con la difamación. Ahora, el caso continúa en el centro de atención público, especialmente después de que los resultados del ADN desestimaron el tema delicado que se había discutido ampliamente.