2 veces MVP de la NBA sombra a LeBron, Steph mientras clasificaba a los jugadores

Dos veces MVP de la NBA Giannis antetokounmpo No cree que LeBron James o Steph Curry se encuentren entre los 5 mejores jugadores de la liga. En una entrevista con Sport 24El «monstruo griego» excluyó a James y Curry de su lista de los 5 mejores jugadores actuales en la NBA, al tiempo que justifica su razonamiento para las selecciones.

«Los cinco mejores jugadores creo que son Luka [Doncic], [Nikola] Jokic, SGA [Shai Gilgeous-Alexander], [Jayson] Tatum y yo ”, respondió.

«Y depende del año que tengas», continuó. «Entonces, si yo, digamos, este año regreso y estoy mejorado y ayudo a mi equipo a ganar el Este y vamos a la final y jugamos contra cualquier equipo que esté allí, me convierto automáticamente en el mejor jugador del mundo. Pero si Luka lo hace, se convierte en el mejor jugador del mundo. Si Jokic lo hace, él es el mejor jugador del mundo».

¿LeBron, Steph siguen siendo élite?

Como señaló Antetokounmpo, cuatro de sus cinco mejores jugadores capturaron el título de la NBA en las últimas tres temporadas, con Gilgous-Alexander liderando el Oklahoma City Thunder al título en 2025, Tatum guiando el Boston Celtics al Banner No. 18 en 2024, y Jokic ayudando a los Nuggets a un campeonato de la NBA de franquicia un año antes.

Para ser justos con Curry, fue el jugador anterior en ganarlo todo cuando ayudó a los Warriors a ganar las Finales de la NBA 2022. Desde entonces, sin embargo, Curry y los Warriors no han experimentado mucho éxito en los playoffs, no avanzando más allá de la segunda ronda.

«Cuando llegas a ese punto, ¿cuál es tu preferencia? ¿Qué te gusta ver? Mi preferencia siempre ha sido ver a un jugador que no solo será un buen jugador, sino que también será un ejemplo para sus compañeros de equipo», dijo Antetokounmpo. «En el comportamiento. No es suficiente solo anotar canastas. Para ser un líder, también cuenta en el vestuario cómo estás y en el autobús, y cuando comes como equipo, cómo estás, cómo te comportas».

¿Se desairó Anthony Edwards?

Antetokounmpo justificó aún más sus elecciones al sugerir que la mayoría de las clasificaciones son subjetivas, y su lista reflejó su aprecio por los jugadores bidireccionales.

«De todos modos, quien tenga el mejor año será el mejor jugador», dijo. «Mi preferencia son los jugadores de dos vías. Me gusta un jugador, Anthony Edwards. Me gusta mucho.

«Me gusta Anthony Davis. ¿Ves a qué me refiero? Quiero decir, me gusta [Kawhi] Leonard, me gusta mucho. Me gustan los tipos que pueden jugar defensa y ofensiva y son perros. Cuando llegamos a la cancha, sabes que siempre van a dar el 100%. Puede que no jueguen bien, pero siempre van a dar el 100%».

Antetokounmpo sigue siendo uno de los jugadores de élite de dos vías en la liga. En 2020, se unió a Michael Jordan y Hakeem Olajuwon como el tercer jugador en la historia de la NBA en ganar los premios de jugadores más valiosos de la NBA (MVP) y el jugador defensivo del año (DPOY) en la misma temporada. Jordan y Olajuwon lograron la increíble hazaña durante las temporadas de 1987-88 y 1993-94, respectivamente.