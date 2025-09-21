2 trabajadores de Freeport que estaban atrapados por deslizamientos de tierra fueron encontrados muertos, 5 todavía buscaban

Timika, vivo – La comisionada principal de la policía de Mimika, Billyandha Hildiario, Budiman, dijo que el equipo de rescate el sábado por la mañana logró encontrar dos cuerpos empleado Freeport que está enterrado en material húmedo en la ubicación mío Bloque subterráneo Grasberg Cave Tembagapura.

«Los dos cuerpos fueron encontrados el sábado por la mañana, alrededor de las 08.45 CET. La condición de los dos cuerpos todavía estaba intacta, encontrada en un lugar golpeado por un material deslizante», dijo en Mimika, Papúa Central, citado el domingo 21 de septiembre de 2025.

En la actualidad, los dos cuerpos llamados Irawan (46) y Wigih Hartono (37) están siendo llevados a cabo por el proceso de identificación por el equipo de la policía de Mimika, y luego llevaron a cabo un post mortem.

Los empleados están atrapados en un deslizamiento de tierra en las zonas mineras subterráneas de PT Freeport

Víctimas en nombre de Irawan, los residentes vinieron de Cilacap, Java central, mientras que Wigih Hartono vino de Tulungagung, Java Oriental.

«Después de la identificación y el post mortem, el plan de hoy también será trasladado a su respectiva ciudad natal», dijo.

Con el descubrimiento de los dos cuerpos de los trabajadores, actualmente el equipo de rescate todavía está buscando la existencia de otros cinco trabajadores en el área minera subterránea GBC Tembagapura que todavía está llena de material de lodo húmedo desde el lunes 8 de septiembre de 2025.

«La búsqueda de otros trabajadores todavía se está llevando a cabo», dijo.

Un total de siete trabajadores atrapados en el área minera subterránea de GBC, cinco de ellos fueron la tripulación PT Redpath Indonesia y dos PT Cipta Kraktizing Electric Crew bajo la División de Mantenimiento de la Operación PTFI.

Anteriormente, el vicepresidente de comunicaciones corporativas de Pt Freeport, Katri Krisnati, dijo que el equipo de rescate trabajó sin cesar para abrir el acceso a la ubicación de la existencia de trabajadores con cargadores remotos, ejercicios y drones, a pesar de continuar enfrentando grandes desafíos y altos riesgos de seguridad.

El mayor desafío, a saber, el volumen de material húmedo que aún está activo en grandes cantidades, es mucho mayor de lo que ha sucedido. Esto hace que el proceso de rescate sea complejo, lleno de riesgo y requiere tiempo adicional para deshacerse de grandes cantidades de material.

«Nos damos cuenta de que este esfuerzo de rescate está lleno de desafíos y no es fácil. Sin embargo, no nos rendiremos y continuaremos movilizando todos los esfuerzos», dijo. (Hormiga)