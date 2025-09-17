2 sospechosos de la sádica Kacab Kacab Bank que luchan por el estatus de colaborador de justicia, LPSK habló

Yakarta, Viva – Dos sospechar El caso de secuestro sádico que mató al jefe de sub -branch (kacab), uno de los bancos estatales en Cempaka Putih, Mohamad Ilham Pradipta (37), ahora voluntario como colaborador de justicia (JC).

La solicitud ha sido presentada por el segundo abogado al Instituto de Protección de Testigo y Víctimas (Lpsk) El martes 16 de septiembre de 2025. Vicepresidente de LPSK, Susilaningtias confirmó la existencia de esto.

«Por separado, con diferentes asesores legales, hay dos sospechosos que presentaron JCS», dijo, el miércoles 17 de septiembre de 2025.

LPSK enfatizó que la presentación no se podía otorgar de inmediato. Solo los perpetradores no son el actor principal, y sus declaraciones son cruciales para desmantelar la red, lo que puede recibir el estado de los colaboradores de justicia. Este requisito está en línea con el PP número 24 de 2025 con respecto a los manipulación especial y otorgar premios a los testigos de los actores.

«LPSK realizará una revisión y se reunirá con los dos sospechosos (solicitantes) en el Centro de Detención de la Policía Metropolitana de Yakarta», dijo Susilaningtias.

Para tener en cuenta, la muerte de Mohamad Ilham Pradipta se reveló a partir de las grabaciones de la cámara de CCTV que grabaron víctimas transportadas por la fuerza por varias personas. En ese momento, la víctima se reunía con una Lotte al por mayor fuera de línea en Lotte Wholesale Pasar Rebo, el 20 de agosto de 2025.

El cuerpo de la víctima fue encontrado al día siguiente el 21 de agosto de 2025. Su cuerpo estaba en Kampung Karangsambung, aldea de Nagasari, distrito de Serang Baru, Bekasi Regency. Cuando se encontraba, su cuerpo estaba trágico con las manos y los pies atados, los ojos estaban pegados.

La policía regional de Metro Jaya hasta ahora arrestó a 15 personas que supuestamente estaban involucradas en la acción atroz. Mientras tanto, todavía hay un perpetrador en general. Se sabe que los perpetradores que todavía están en general tienen las iniciales, por ejemplo.

En este caso, también hubo dos tni prajruit del destacamento de la sede de Kopassus involucrado. Son Sargento Head (SERKA) N y Coopral Two (Kopda) FH. Ambos se convirtieron en sospechosos y habían sido detenidos por Pomdam Jaya.