2 solteros masculinos indonesios murieron en la primera ronda de la serie VII M-25, Hope todavía existe

VIVA – Clima nublado hasta la gran lluvia colorante El primer día de los últimos 32 del Campeonato Internacional de Amman de Amman de la Serie VII del Campeonato Mundial de Tenis de Amman en Nusa Dua, Bali. Esta condición también trajo resultados menos alentadores para el jugador de tenis anfitrión.

Indonesia debe perder dos representantes individuales de los hombres a la vez. Gunawan Trismuwantara, que descendió en el campo, tuvo que detener el partido contra el tenista italiano, Niccolo Catini, debido a una lesión en el tobillo.

De hecho, al comienzo del partido, Gunawan había dado una resistencia feroz. El primer set fue apretado a la posición 2-2. Pero cuando el puntaje cambió 3-2 para Catini en el quinto juego, Gunawan experimentó un incidente cuando se deslizó para perseguir la pelota. La lesión hizo que el partido se vio obligado a detenerse.

Después de recibir tratamiento médico y discusión con el entrenador y el árbitro, Gunawan finalmente decidió renunciar. Catini también tiene derecho a avanzar a la segunda mitad.

Tegar Abdi Satrio Wibowo experimentó un destino similar. El segundo subcampeón masculino de la serie VI la semana pasada tuvo que reconocer la cuarta superioridad líder de Japón, Koki Matsuda. Tegar perdió dos conjuntos directos de 0-6 y 3-6.

Aunque dos representantes indonesios cayeron, Hope apareció a través de la suerte Candra Kurniawan. Desde el camino de calificación, se desempeñó brillantemente contra los Estados Unidos, Anders Matta.

Lucky parecía agresivo con un tiro preciso de pase, obligando a sus oponentes a cometer muchos errores. El primer set que logró asegurar con un puntaje de 6-3 en solo 32 minutos.

En el segundo set, Anders se deprimió cada vez más hasta que 3-5 quedaron atrás. Pero el partido tuvo que detenerse debido a fuertes lluvias, lo que nuevamente enjuagó el área de ITDC, Nusa Dua. El partido fue pospuesto y estaba programado para continuar el miércoles por la mañana.