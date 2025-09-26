2 principales desafíos del desarrollo de los ecosistemas digitales ASN

Yakarta, Viva – Jefe del Instituto de Administración del Estado (LAN), Muhammad Taufiq subrayó, la capacidad de adaptarse Asn es la clave para utilizar la tecnología y sigue siendo relevante en la era digital e inteligencia artificial (IA).

Explicó que aunque el desarrollo de la tecnología fue muy rápido, su uso en el sector público actualmente solo alcanzó el 30-40 por ciento. Mientras que en 2030 habrá una gran interrupción en la que se estima que el 60-70 por ciento del trabajo humano será reemplazado por la tecnología.

«Respondiendo a esta condición, se requiere que ASN continúe aprendiendo, adaptando y proactivo al tratar con el cambio», dijo Taufiq en el Seminario Nacional ‘Transformación ASN Aprendizaje para Indonesia Advanced: Acelerar el Digital y Competente ASN ‘, citado el viernes 26 de septiembre de 2025.

También explicó que la obligación de aprendizaje para ASN, según lo ordenado por la ley, es una estrategia importante para tratar la dinámica de la burocracia moderna. Pero en su aplicación enfrentó dos desafíos principales en el desarrollo de competencias ASN.

Primero, cumple con la educación obligatoria de ASN, que ahora ha alcanzado más de 5.2 millones con diferentes necesidades de desarrollo de competencias. En segundo lugar, asegúrese de la estrategia correcta para que cada ASN obtenga competencia que sea relevante para su organización.

«Ambos desafíos requieren que dejemos de pensar en el sistema del ego o en cada sector trabajan individualmente, pero en cambio lo cambia a un ecosistema de aprendizaje eficiente, sin una barrera entre los gobiernos centrales y regionales y el sector privado», dijo.

Además, dijo que la LAN continúa innovando a través de diversas políticas de desarrollo de competencias, como la Universidad Corporativa que combina el aprendizaje integrado en el lugar de trabajo con un enfoque en apoyar programas de prioridad gubernamental como la alivio de la pobreza, las escuelas de las personas y las cooperativas rojas y blancas. Además, el uso de la tecnología de la información a través de aprendiendo Market Place que garantiza que ASN obtenga los recursos de aprendizaje correctos de forma gratuita.

En la misma ocasión, la diputada de la transformación de aprendizaje de ASN LAN, Erna Irawati, subraya los cuatro pilares principales de la transformación de aprendizaje ASN, a saber: integración, digitalización, innovación y colaboración. Según él, el desarrollo de las competencias ASN debe estar en armonía con las necesidades de la organización y los cambios en el entorno estratégico.

«Adaptive no es suficiente. ASN debe ser proactivo para no quedarse atrás al proporcionar servicios públicos de calidad», dijo

Erna agregó que el dominio de las competencias digitales es una necesidad urgente. Hizo hincapié en la importancia de la alfabetización digital, los datos analíticos, la seguridad cibernética y la capacidad de la resolución de problemas como una competencia genérica que debe poseer cada ASN.

«El Foro de la Economía Mundial estima que nuestro 50 por ciento de nuestras competencias ya no son relevantes en 2030. Por lo tanto, el aprendizaje permanente debe ser una cultura ASN», agregó.

Mientras tanto, el jefe del Centro de Datos e Información del Ministerio de Educación Primaria y Secundaria, Yudistira Nugraha, destacó el papel de la inteligencia artificial (IA) para apoyar la transformación del aprendizaje. Según él, la IA estuvo presente como una herramienta que fortaleció la capacidad de ASN, no para reemplazarla.

«ASN Learning en la era digital debe consciente, significativoY alegreCon el uso de tecnología personal, datos basados ​​en datos y resultados orientados a los resultados «, explicó Yudistira.

Además, Yudistira también enfatizó la importancia de la personalización del aprendizaje, dado que el viaje profesional de cada ASN era diferente. Con el enfoque de micro aprendizaje y aprendizaje experimental, ASN puede desarrollar competencia sin perturbar las tareas diarias.

«Los indicadores de éxito no son solo el dominio de la tecnología, sino también la contribución real de ASN a las organizaciones y la sociedad», agregó.