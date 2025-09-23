2 litros adicionales de aceite de cocina en las nuevas prohibiciones de alimentos de prueba, Purbaya: si no se agrega

Yakarta, Viva – Ministro de Finanzas, dijo Purbaya Yudhi Sadewa, el plan para agregar alias de asistencia social Asistencia social alimentaria que Rice es solo 10 kg de arroz, hasta el final más aceite de cocción 2 litros, es el primer paso del experimento.

Leer también: Purbaya puede aflojar la política de dinero apretado de DPR pede ‘Cowboy Style’



Si más tarde aún no está en su distribución durante los próximos 2 meses, a saber, en octubre y noviembre de 2025, Purbaya se aseguró de que esto se agregaría nuevamente.

«Los dos meses solo estaban experimentando. Si aún faltan, agregaremos más. No es necesario tener miedo, me comprometeré», dijo Purbaya en la reunión plenaria RPD RI en el edificio del Parlamento Indonesio Senayan, Yakarta, martes 23 de septiembre de 2025.

Leer también: Purbaya llamando al presupuesto de alimentación nutritivo gratuito que alcanza RP. 335 billones en APBN 2026





Ministro de Finanzas Purbaya Yudhi Sadewa.

También enfatizó que el presupuesto para agregar 2 litros de aceite de cocina a la asistencia social alimentaria estaba listo, después de peinar el presupuesto anterior que no fue bien absorbido.

Leer también: Conviértete en el presidente de LPS, Purbaya asegura que Anggito Abimanyu está fuera de la posición de Wamenkeu



En lugar de simplemente establecerse en una cuenta gubernamental, Purbaya considera que la adición de 2 litros de aceite de cocina será más útil, ya que la comunidad receptora puede sentir directamente.

«Estamos listos, lo hemos peinado. Veo que mucho presupuesto no absorbido. En lugar de pasar el rato en una cuenta del gobierno, lo canalizo a la comunidad en la forma», dijo Purbaya.

Por lo tanto, el Ministro de Finanzas también solicitó que el Parlamento ayude a ingresar sugerencias y monitorear la distribución de la asistencia social alimentaria, de modo que su uso no sea arbitrario y en el objetivo.

«Y espero que en el futuro el DPR nos brinde información, mientras monitorea nuestra absorción presupuestaria si la mayoría está desempleada», dijo Purbaya.

«Así que por favor háganoslo saber, señor. No seas como ayer, la economía está a punto de colapsar, entonces lo sabemos», dijo.