VIVA – Dos jugadores Equipo nacional Indonesia, Sandy Walsh Y Shayne Pattynamarealizado brillantemente al fortalecer Buriram United en la liga tailandesa.

Ambos se convirtieron en juegos de motos cuando Buriram silenció al anfitrión Ayutthaya United con un puntaje deslizante de 4-1, sábado 27 de septiembre de 2025.

Esta victoria hace que Buriram sea más firme en la cima de la temporada 2025/2026 de la Liga 1 de Tailandia.

El entrenador de Buriram, la pérdida de Osmar, confiaban a Sandy y Pattynama para bajar desde los primeros minutos. Sandy fue instalado como la parte posterior de la parte posterior del ala, mientras que Pattynama escoltó el lado izquierdo. Ambos juegan lleno durante todo el juego.

Buriram abrió una fiesta en el gol en el minuto 28 a través de la ejecución de la penalización de Robert Zulj. Poco después, el alto delantero Fejsal Mulic anotó dos goles adicionales para que Buriram estuviera 3-0 hasta el medio tiempo.

Ayutthaya se había resistido al comienzo de la segunda mitad. Yashir Pinto redujo el retraso a 1-3. Pero después de eso, el equipo local ya no pudo penetrar en la reunión de la línea de fondo de Buriram dirigida por Sandy y Pattynama.

Buriram en realidad agregó el cuarto gol a través de Kenny Dougall en el minuto 86. El puntaje final de 4-1 se aseguró de que Buriram regresara a casa con tres puntos completos.

Con este resultado, Buriram United es cada vez más poderoso en la cima de la clasificación de la Liga 1 de Tailandia y muestra su dominio esta temporada.