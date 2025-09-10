2 jugadores de tenis indonesios se clasificaron para la segunda mitad de la Serie VII M-25

VIVA – Dos representantes indonesios, Lucky Candra Kurniawan y Muhamad Rifqi Fitriadi, lograron entrar en la segunda ronda del torneo tenis Serie Internacional de Campeonato Mundial de Tenis Menman VII en Nusa Dua, Bali.

El torneo fue interrumpido debido a las altas lluvias desde el martes por la tarde, lo que hace que todas las únicas fiestas individuales y dobles solo se puedan continuar el miércoles por la tarde. Después del proceso de secado, el campo es declarado factible para ser utilizado por el árbitro y el director del torneo.

Competir en el cuadrado A, Lucky Candra continuó el partido que se retrasó anteriormente. Jugador de tenis Los 21 años aparecieron seguros y terminó con éxito la resistencia de Anders Matta de los Estados Unidos.

Lucky bloqueó la victoria con un puntaje de 6-2, 6-3, después de ser 5-3 ganando en el segundo set. «Jugar cómodamente y lleno de motivación para ganar los puntos inaugurales en el torneo internacional es una razón para mí. Dos partidos preliminares anteriores también me aseguraron que aún podría competir contra jugadores extranjeros», dijo Lucky.

Otra victoria vino de Muhamad Rifqi Fitriadi que logró deshacerse de Corban Crowther de Nueva Zelanda. La pelea fue apretada desde el primer set y debe determinarse a través de Tie-Break. Rifqi finalmente ganó 7-6 (3), 6-3 en un duelo que duró 1 hora 47 minutos.

«Estoy agradecido de poder aprobar el primer obstáculo en esta Serie VII M-25. En el primer set, la agresividad del oponente fue problemático, pero con la experiencia de que puedo superarlo y retroceder», dijo Rifqi. En la próxima ronda, Rifqi se encontrará con el tenista británico, Max Basing.

Desafortunadamente, los pasos positivos de Lucky y Rifqi no pueden ser seguidos por Anthony Susanto. Debe reconocer la superioridad de Stefan Menichella (Estados Unidos) con un puntaje de 3-6, 3-6. Menichella se enfrentará a la segunda semilla de Francia, Arthur Weber.

Doble fiesta retrasada de nuevo

Mientras tanto, la fiesta de dobles de los hombres debe posponerse nuevamente debido al clima hostil. La pareja Tegar Abdi Satrio Wibowo/Lucky Candra Kurniawan que quedó atrás 2-6, 1-2 de Niccolo Catini/Anders Matta, tuvo que posponer su partido.

Otra pareja, Christopher Rungkat/Muhamad Rifqi Fitriadi, tampoco había tenido tiempo de jugar. Están programados para conocer al dueto indio -ruso, Parth Aggarwal/Alexey Aleshchev, en la próxima pelea