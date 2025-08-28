2 jugadores de tenis indonesios rompieron huevos en el campeonato de tenis mundial masculino

VIVA – La espera de la victoria de solteros masculinos indonesios finalmente se realizó en la quinta serie del Amman Men Men’s World Tennis Championship 2025. De los tres representantes que cayeron en el partido de hoy, dos de ellos lograron obtener dulces resultados en Nusa Dua Field, Bali, viernes 29 de agosto de 2025.

Tegar Abdi Satrio Wibowo y Anthony Susanto, quienes rompieron con éxito la hambruna de la victoria después de dos días antes de que el anfitrión siempre pudiera ganar puntos.

Tegar se desempeñó brillantemente cuando se encontró con representantes rusos, Rodion Malmygin. Jugador de tenis Young nació en Kediri, el 3 de marzo de 2003, ganó dos sets directos con un puntaje de deslizamiento de tierra de 6-2 y 6-1 en solo 56 minutos. Esta victoria se convirtió en la primera para Tegar de los tres partidos que vivió, además de levantar su posición desde la parte inferior de la clasificación hasta el tercer lugar en el Grupo A.

Mientras tanto, la segunda victoria para Indonesia llegó a través de Anthony Susanto. Frente al representante de los Estados Unidos, Eric Tripati, Anthony tenía una resistencia ajustada. Pero el tenista de 28 años pudo mantener el enfoque y terminar el partido con un puntaje de 6-2, 7-5.

Anthony admitió que la clave de su éxito fue en el primer set, cuando logró obligar al oponente a jugar con una larga manifestación. Aunque había perdido su dirección al comienzo del segundo set hasta detrás de 0-3, el miembro del equipo de Davis Indonesia logró aumentar gracias a la experiencia y la mentalidad de la competencia madura.

Desafortunadamente, los resultados positivos de Tegar y Anthony no pudieron ser seguidos por otros representantes indonesios, Renaldi Aqila Salim. Con la cima del Grupo B, Luca Liu de los Estados Unidos, Renaldi perdió dos sets directos 3-6 y 2-6. Esta derrota lo hizo caer en la parte inferior de la clasificación del Grupo B.

Renaldi todavía tiene una última oportunidad para evitar el estado del cuidador. Se enfrentará a Eric Tripati, quien aún no ha registrado una victoria en el torneo con un premio total de 20 mil dólares estadounidenses.