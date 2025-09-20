2 jugadores clave 49ers Protocolo de conmoción cerebral por delante del juego de los Cardenales

El San Francisco 49ers se están volviendo más saludables justo a tiempo para su apertura en casa el domingo.

El fullback Kyle Juszczyk y el esquinero Siran Neal fueron despejados del Protocolo de conmoción cerebral y se espera que jueguen contra el Cardenales de Arizona en el estadio de Levi.

Tanto Neal como Juszczyk fueron participantes completos en la práctica de los Niners el viernes después de que cada uno había estado limitado durante toda la semana. Cada jugador ha jugado en los dos primeros juegos de San Francisco.

San Francisco (2-0) está mirando solo su segundo comienzo 3-0 en los últimos cinco años.

¿Qué impacto tendrán Kyle Juszczyk y Siran Neal el domingo?

Los fanáticos de los Niners conocen a Juszczyk como un héroe no reconocido, particularmente como el bloqueador principal de Christian McCaffrey.

Con Mac Jones, potencialmente sirviendo como el mariscal de campo titular en un juego divisional, contra Arizona, que entró en Santa Clara y ganó, y Jauan Jennings faltan práctica el viernes, tener a Juszczyk disponible como bloqueador y recipiente de pases será enorme.

Juszczyk tiene tres atrapadas para 37 yardas esta temporada, incluida una para cinco en la victoria de la Semana 2 26-21 de San Francisco sobre la Santos de Nueva Orleans el domingo, que Jones también comenzó.

En cuanto a Neal, ha sido principalmente un jugador de equipos especiales, ya que solo tiene un tackle y no ha jugado un chasquido defensivo esta temporada. Sin embargo, ha jugado 35 instantáneas de equipos especiales hasta ahora en 2025.

Sin embargo, Neal figura como la seguridad libre de respaldo a Jason Pinnock en la tabla de profundidad de los 49ers y ha jugado tanto al esquinero como a la seguridad en su carrera. Eso significa que estará disponible en caso de lesiones.

¿Brock Purdy está jugando el domingo?

Aunque Mac Jones todavía tomó representantes iniciales de cuartos, y el mariscal de campo de la franquicia, Brock Purdy, estaba programado para perder de dos a cuatro semanas con lesiones en el hombro y los dedos de los pies, Purdy aún puede adaptarse al enfrentamiento entre 2-0 equipos el domingo.

«Ha sido algo diario esta semana, y siento que estoy feliz con el progreso que he estado haciendo con mi pie y el dedo del pie», dijo Purdy. «Así que más que nada, será algo cotidiano sobre cómo me siento».

El optimismo de Purdy se encontró con una dosis fría de agua del entrenador de los 49ers, Kyle Shanahan, quien parece más interesado en mantener a Purdy progresando, y tal vez vestirse para el juego el domingo, en lugar de callarlo en la alineación inicial del equipo.