2 grandes razones para ser optimista sobre los Sabres de Buffalo

Quizás ninguna base de fanáticos lo tenga peor en los deportes profesionales que Buffalo Sabres fanáticos. Parece que hay una nueva controversia cada año. Este año, fue la disputa del contrato de Bowen Byram y el comercio de JJ Peterka. El año pasado, fue el «palmerasDebacle. Los Sabres, que se perdieron los playoffs durante una 14ª temporada consecutiva, parecen más perdidos que nunca.

Afortunadamente, la marea parece estar girando para los Sabres.

Jack Fraser, mejor conocido como JFresh, predijo que los Sabres Romper su sequía de playoffs de 14 años con su modelo de análisis avanzado. Su modelo, que pronostica un equipo de playoffs perdiendo la marca Esta temporada tiene los Sabres en quinto lugar entre la división. Sin embargo, esta no es la única razón para ser optimista.

Hay tres grandes razones por las cuales los fanáticos deberían sentirse optimistas sobre los Sabres esta temporada.

Owen Power tiene un socio defensivo

Por fin, la ex primera selección general Owen Power tiene un socio defensivo. Los Sabres adquirieron Michael Kesselring del Mammoth de Utah esta temporada baja en el comercio de JJ Peterka. Power, quien ha jugado su carrera con un elenco rotativo de socios, parece tener un partido a largo plazo ahora.

Con Power, Kesselring, Rasmus Dahlin y Bowen Byram, los cuatro primeros de Sabres se ven bastante formidables. Tiene una gran combinación de jugadores defensivamente responsables y catalizadores ofensivos que contribuirán masivamente al diferencial de goles del equipo.

Mattias Samuelssonquien ha jugado de arriba a abajo en toda su carrera, también parece recuperarse para recuperarse. Adam Proteau de Las noticias de hockey Cree que Samuelsson es un candidato de recuperación de primer nivel el próximo año. «El grupo de blueliners de Buffalo es uno de los grupos más profundos de defensores de la liga», dijo Proteau. «Pero todos en la parte de atrás tienen su parte, y eso significa que Samuelsson debe hacer un mejor esfuerzo que la temporada pasada».

Portera listo para recuperarse

Puede que no haya un jugador más grande que necesite una temporada de rebote que Ukko-Pekka Luukkonen. Después de una campaña estelar en 2023-24, Luukkonen registró un porcentaje abismal 3.20 GAA y .887 de ahorro. Afortunadamente, el juego defensivo mejorado y más consistencia de la alineación debería ayudar a estabilizar el hielo frente a él. Luukkonen actualmente le quedan cuatro años en su contrato de $ 23.75 millones.

Si Luukkonen no tiene un impacto, sin embargo, los Sabres tienen opciones que esperan en las alas. El agente libre recién firmado, Alex Lyon, demostró que puede asumir una carga de trabajo más grande con el Detroit Red Wings. Hace dos temporadas, Lyon jugó 44 juegos para los Red Wings, publicando un récord de 21-18 con un porcentaje de ahorro de .904.

Sin embargo, si los Sabres quieren elegir para una tercera opción, tienen una ayuda adicional de esperar en las alas. Devon Levi, adquirido en 2021, parece listo para asumir una carga mucho mayor con los Sabres. Jugó en inicios limitados el año pasado, publicando un récord de 2-7 y un GAA de 4.12. La firma de Lyon sugiere que comenzará la temporada en el AHL, pero, si puede hacerse un nombre, existe la posibilidad de que gane un papel en el nivel de la NHL pronto.