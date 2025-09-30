2 goles clave para Bronny James revelados antes de la temporada de Lakers

El Los Angeles Lakers no están bancarios Bronny James convertirse en una estrella. Redactado 55º en general en 2024, hay un caso que su carrera ha tenido éxito. Después de todo, nadie reclutado después de él ha aparecido en tantos juegos.

Por supuesto, en virtud de ser LeBron James ‘ Hijo, Bronny obtiene su parte justa de la perturbación y está elogiado por ser un «bebé de Nepo» y por su obra deslucida. ¿Cuál es? No puede estar a la altura de las expectativas y no tener ninguna expectativa, ¿verdad?

Mientras se prepara para su segunda temporada, el Lakers esperan que James pueda sorprenderlos, y se revelaron dos áreas de enfoque.

Bronny James necesita agregar confianza

En su mejor momento, Bronny es un facilitador sólido y defensor superior al promedio. Sus marcas de puntuación de la temporada pasada dejaron mucho que desear, pero la Lakers No contará con él para rellenar la hoja de estadísticas.

Para que él compita con Luka Doncic, Austin Reaves, Gabe Vincenty Marcus Smart Durante minutos, necesita concentrarse en solo dos cosas.

«Hay dos cosas» describió el dan woike del atlético el 30 de septiembre. «Uno, como, ¿dónde está tu confianza?

Realizando la liga de verano en su temporada de novato, James parecía perdido, a menudo abrumado por el ritmo de juego. En resumen, no parecía un jugador que quería la pelota en sus manos.

Este verano, Los Ángeles se dirigió de frente al trazarlo como su armador titular en la liga de verano, y parecía hacer maravillas.

Si puede mejorar su manejo de la pelota y su toma de decisiones, podría ganar suficiente confianza para recibir una carrera prolongada durante toda la temporada.

Bronny James debe duplicar la defensa

Incluso durante su mandato en la USC, estaba claro que la mejor habilidad de Bronny era su defensa. Eso se tradujo en su acción limitada la temporada pasada, y continuó perfeccionando sus habilidades en la liga de verano.

Sin embargo, a James no tendrá la tarea de ejecutar la ofensiva durante 20 minutos cada noche. En cambio, el Lakers Exigirá siete excelentes minutos de defensa.

«Creo que lo segundo que hablan es que necesita estar en Increíble forma impresionante «, agregó Woike».Y lo que quieren decir con eso es la capacidad de entrar y jugar Como seis o siete minutos de defensa de alto octanaje. Y eso es agotador. Eso es muy, muy difícil de hacer en la liga «.

LeBron se ganó la vida en el NBA Gracias a su fuerza, velocidad y atletismo. Bronny es un promedio superior NBA Atleta, pero él no es la élite como lo es su padre. Para dividir el tiempo de juego en un equipo con esperanzas de título, tiene que Trae algo a la mesa Aparte del apellido en su camiseta.