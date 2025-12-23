2 ex empleados se convierten en nuevos sospechosos en afirmaciones ficticias de BPJS, ¡sus roles son vergonzosos!

JacartaVIVA – Fiscalía El Tribunal Superior (Kejati) de Yakarta ha vuelto a decidir sospechar nuevo en la práctica de reclamaciones ficticias del Seguro de Accidentes de Trabajo (JKK) en BPJS Empleo para la Oficina Regional de Yakarta para el período 2014-2024.

Esta vez, dos ex empleados de BPJS Empleo también fueron acusados ​​en virtud de la ley. Los dos sospechosos tienen las iniciales SL y SAN. Ambos son ex empleados de BPJS Empleo Yakarta que sirvieron en la sección de verificación de solicitudes de reclamo. Se sospecha que colaboran con RAS, el sospechoso anteriormente nombrado en este caso.

«Hoy, lunes 22 de diciembre de 2025, los investigadores de la Fiscalía Regional Especial de Yakarta renombraron a dos personas como sospechosas en un caso de reclamaciones ficticias», dijo Adhya, citado el martes 23 de diciembre de 2025.

Adhya explicó que esta colaboración está relacionada con el proceso de desembolso de las solicitudes de empleo de BPJS. En la práctica, RAS primero proporciona información a SL y SAN para verificar los documentos antes de desembolsar la reclamación.

«Que SL y SAN ya sabían que los documentos de reclamación presentados por el sospechoso RAS eran todos ficticios», dijo.

De este acto ilícito, SL y SAN supuestamente recibieron beneficios en forma de honorarios de cada reclamación que fue desembolsada con éxito. El monto de la tarifa recibida alcanza el 25 por ciento del valor de la reclamación JKK presentada a través de RAS.

«En tercer lugar, según el acuerdo, SL y SAN recibirán una tarifa del 25% de cada reclamación JKK que haya sido desembolsada», dijo.

Como resultado de esta práctica de reclamaciones ficticias, se estima que el Estado ha sufrido una pérdida de 21.000 millones de IDR. Sin embargo, el valor de estas pérdidas aún es temporal y tiene el potencial de aumentar a medida que continúa el proceso de investigación.

Por sus acciones, los sospechosos fueron acusados ​​en virtud del artículo 2, párrafo 1, del artículo 3 Juncto, del artículo 18, párrafo 1, de la Ley de Delitos de Corrupción, del artículo 55, párrafo 1, 1º del Código Penal en relación con el artículo 64, párrafo 1) del Código Penal.

Anteriormente se informó que la Fiscalía de Yakarta había comenzado a investigar la práctica de reclamaciones ficticias del Seguro de Accidentes de Trabajo (JKK) en la Oficina Regional de Empleo de BPJS en Yakarta.

Al investigar el caso que ocurrió entre 2014 y 2024, los investigadores oficiales nombraron a un sospechoso, con las iniciales RAS, con una pérdida estatal estimada de 21 mil millones de IDR. El sospechoso fue determinado después de que los investigadores obtuvieron dos pruebas suficientes. El asistente de inteligencia de la fiscalía de Yakarta, Hutamrin, confirmó esta medida legal.