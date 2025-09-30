2 esquemas del equipo nacional indonesio que pasan la Copa Mundial 2026, los jugadores naturalizados de Malasia abren votos

VIVA – Equipo nacional Indonesia tiene dos esquemas para calificar para la Copa Mundial 2026. Destino Equipo nacional indonesio se determinará a través de los dos partidos jugados por el equipo de Garuda, además de los resultados del partido iraquí contra Arabia Saudita en la cuarta ronda del Grupo B Calificación de la Copa Mundial 2026 Zona Asia.

Esta noticia se convirtió en los lectores de Viva más atractivos durante el martes 30 de septiembre de 2025 ¿Cómo es el completo? Siguiendo en Round Up:

5. El equipo nacional indonesio fue nuevamente golpeado por malas noticias antes de los oponentes de Arabia Saudita e Irak

La tormenta herida aún no ha disminuido de Equipo nacional indonesio. Esta vez fue el turno del defensor Sandy Walsh, quien fue desarraigado mientras defendía a Buriram United en la Asia Elite Champions League

Sandy cayó como titular contra el FC Seúl en el estadio de la Copa Mundial de Seúl, el martes 30 de septiembre de 2025. Sin embargo, se acercó el destino de Sial. Buriram fue derrotado 0-3, y Sandy tuvo que abandonar el campo más rápido. El desastre ocurrió en el minuto 19. En una colisión con el jugador anfitrión, Sandy inmediatamente yacía dolor. No pudo continuar el partido y fue reemplazado por Stojkovic.

4. Historia de la oscuridad, 14 equipos de boicot de la Liga de Campeones

Campeón de la liga Conocido como la competencia de clubes más prestigiosa de Europa. Sin embargo, quién hubiera pensado, a lo largo de su historia hubo 14 clubes que optaron por boicotear este evento.

La Liga de Campeones nació en 1992 como un cambio de marca de la Copa de Europa que ha estado rodando desde 1955. El formato inicial fue simple, solo 16 campeones de la Liga Nacional invitada por la UEFA a competir.

3. Los jugadores naturalizados de Malasia abren sus votos después de que Fam FIFA está prohibido

Sanciones de la FIFA a la Federación de Fútbol de Malasia (FAM) y siete jugador naturalizado Avanzando el sudeste de Asia. Esto provocó una reacción de uno de los jugadores naturalizados de Malasia que ahora juegan en los Estados Unidos, Liridon Krasniqi.

2. No Indonesia, este país es fuertemente sospechoso de la causa de Malasia para la sanción de la FIFA

Casos de jugadores ilegales naturalizados que suceden Equipo nacional de Malasia Continúa siendo el centro de atención. Los medios de comunicación chinos afirman que la Federación de Fútbol de Vietnam (VFF) es el partido que informa a Malasia a la FIFA hasta que conduce a severas sanciones.

1. 2 esquemas del equipo nacional indonesio para calificar directamente a la Copa Mundial 2026, ¿puede suceder?

