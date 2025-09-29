2 esquemas del equipo nacional indonesio para calificar directamente a la Copa Mundial 2026, ¿puede suceder?

Yakarta, Viva – Equipo nacional indonesio todavía tiene una gran oportunidad para registrar la historia pasando directamente a 2026 Copa del Mundo sin playoffs. Esta oportunidad se determinará a través de los dos partidos jugados por el equipo de Garuda, además de los resultados del partido iraquí contra Arabia Saudita en la cuarta ronda del Grupo B de la zona asiática 2026 de la zona asiática.

Primer esquema

9 de octubre de 2025: Indonesia ganó 2-0 contra Arabia Saudita

12 de octubre de 2025: Iraq Drew 1-1 vs Indonesia

15 de octubre de 2025: Arabia Saudita Draw 2-2 vs Iraq

Con este escenario, Indonesia recolectó 4 puntos, mientras que Iraq (2 puntos) y Arabia Saudita (1 punto). Indonesia permanece fuera como campeona del grupo y clasifica directamente para la Copa Mundial 2026.

Celebración de los objetivos del equipo nacional indonesio

Segundo esquema

9 de octubre de 2025: Indonesia ganó 1-0 contra Arabia Saudita

12 de octubre de 2025: Iraq pierde 1-2 vs Indonesia

15 de octubre de 2025: Arabia Saudita perdió 0-2 contra Iraq

En este esquema, Indonesia bloqueó la posición superior con 6 puntos, seguido de Irak (3 puntos) y Arabia Saudita (0 puntos). El equipo de Garuda ciertamente avanzó directamente a la Copa Mundial 2026.

Términos clave: dos victorias

De los dos esquemas, está claro que Indonesia debe ganar dos victorias en octubre de 2025 para asegurarse de convertirse en un campeón grupal e inmediatamente clasificarse para la Copa Mundial 2026. Los resultados del partido Iraq vs Saudita Arabia serán un complemento para determinar la posición final en la clasificación.

El equipo de Patrick Kluivert ahora está preparando a su mejor equipo para registrar la historia. Se necesita un pleno apoyo del público de fútbol nacional para alentar a Garuda a llegar al sueño de aparecer en la etapa más grande del mundo.