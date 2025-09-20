2 Drama de Card Red, Manchester United ganó una victoria importante sobre Chelsea

Manchester, Viva – Manchester United ganó una victoria crucial con un puntaje de 2-1 arriba Chelsea En un partido de seguimiento Liga Premier Lleno de drama en Old Trafford, sábado 20 de septiembre de 2025. Este partido fue coloreado por dos cartas rojas, cada una para el portero del Chelsea Robert Sánchez y el mediocampista de MU Casemiro.

Chelsea tuvo que jugar con 10 personas desde el quinto minuto después de que Robert Sánchez estuviera enrojado como resultado de abordar a Bryan Mbeumo en una situación en uno. La ventaja del número de jugadores utilizados directamente por MU para suprimir la defensa del oponente.

Los Red Devils abrieron el marcador en el minuto 14 a través de la patada Bruno Fernandes, quien agarró el balón salvaje frente a la portería. La ventaja se duplica en el minuto 37 a través del encabezado de Casemiro después de recibir un pase de Harry Maguire en una situación de fútbol de la esquina.

Sin embargo, el drama continuó en la segunda mitad. Casemiro obtuvo una segunda tarjeta amarilla en el minuto 50 después de una violación de Andrey Santos. Ambos equipos también jugaron con 10 personas.

Chelsea había reducido el retraso en el minuto 80 a través del cabezazo de Trevoh Chalobah usando la Cruz de Reece James. Desafortunadamente, los Blues no lograron maximizar el tiempo restante del partido para igualar. El puntaje 2-1 duró hasta que sonó el largo silbato.

Reacción y análisis del entrenador

Entrenador de MU, Ruben AmorimDijo que esta victoria debe ser un punto de inflexión en su equipo. «Necesitamos generar impulso a partir de este resultado. A pesar de perder a Casemiro, los jugadores aún muestran mentalidad para mantener la excelencia», dijo Sky Sports.

El analista de fútbol de Jamie Redknapp incluso llamó a esta victoria como la era más grande de la era de entrenamiento de Amorim en Old Trafford. Según él, estos tres puntos pueden levantar la confianza del equipo que había caído.

Posición de la clasificación

Con este resultado, el Manchester United alcanzó el décimo lugar en la clasificación de la Premier League con 7 puntos de 5 partidos. Mientras tanto, el Chelsea todavía está atrapado en el sexto lugar con tendencias inconsistentes que no han terminado.

United se enfrentará a Brentford y Sunderland antes del descanso internacional. Amorim afirmó que su equipo tuvo que mantener la consistencia para que la victoria sobre Chelsea fuera realmente el comienzo de la resurrección.

Composición del jugador

Manchester United: Bayindir, Mazraoui (Cunha 65 ‘), Ligt, Maguire (Jore 70’), Dorgu, Casemiro, Fernandes (Maino 87 ‘), Shaw, Mbeumo (Mount 69’), Dallo, Sescoa (Ugarte 46 ‘))

Chelsea: Sánchez, James, Chalobah, Fofana (George 64 ‘), Cucurella (Malo Gusto 63’), Fernández, Caicedo, Estevao (Jorgesen 6 ‘), Palmer (Santos 21’), Pedro Neto (Adarabioyo 7 ‘), Joao Pedro