2 de ellos siguen en la UCI

Jacarta – Jefe de la Policía Nacional Revelado el general Listyo Sigit Prabowo, de un total de 96 víctima lesiones resultantes del incidente explosión en la mezquita PEQUEÑO 72 En Yakarta, ocurrido el viernes 7 de noviembre de 2025, hasta 29 personas seguían recibiendo tratamiento intensivo en varios hospitales.

Donde 2 de las víctimas todavía estaban en la habitación. UCI.

«Acabamos de realizar una visita, visitando la situación actual de nuestros hermanos y hermanas, nuestros hijos tratado en el Hospital Cikini, se convertirá en el Hospital Islámico Cikini (Cempaka Putih)», dijo Listyo en el Hospital Islámico Cempaka Putih, en el centro de Yakarta, el sábado 8 de noviembre de 2025.



Estado de la mezquita de SMAN 72 Yakarta tras la explosión

El jefe de la Policía Nacional detalló que del total inicial de 96 víctimas, 14 personas todavía estaban siendo tratadas en el Hospital Islámico Cempaka Putih, otras 14 en el Hospital Yarsi y una víctima en el Hospital Pertamina Jaya.

«Por lo tanto, el número total de personas que siguen siendo tratadas es de aproximadamente 29 de 96. Y el resto pudo regresar a casa ayer y es posible que también esté recibiendo tratamiento ambulatorio», dijo.

De esta cifra, dos víctimas aún se encuentran en la UCI y requieren tratamiento médico especial.

«En general, 12 víctimas están siendo tratadas actualmente en cuidados hospitalarios, mientras que dos siguen siendo tratadas en la UCI. De hecho, se necesita un tratamiento especial», añadió.

La explosión en la mezquita SMAN 72 de Yakarta se produjo durante las oraciones del viernes alrededor de las 12.30 horas. La policía, junto con el equipo de desactivación de bombas de la Armada de Indonesia (Jihandak) y la policía de Metro Jaya, esterilizó inmediatamente la zona, instaló una línea policial y se aseguró de que no hubiera más amenazas en el lugar.

Hasta el momento se sigue investigando la causa exacta de la explosión. Sin embargo, la policía encontró varios artículos sospechosos en el lugar, incluidas pistolas de juguete con las palabras «Para Agartha», «Brenton Tarrant» y «Bienvenido al infierno».

El jefe de la Policía Nacional enfatizó que los hallazgos están siendo investigados para determinar si están relacionados con el motivo del perpetrador.

«Actualmente estamos investigando toda la información y evidencia disponible para determinar qué hay realmente detrás de este incidente», dijo.

La Policía Nacional confirmó que continuará monitoreando el estado de las víctimas e investigando a fondo el caso que conmocionó el ambiente educativo.

tvOnenews/Abdul Gani Siregar