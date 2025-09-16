2 cosas que hicieron que el intercambio de Asia-Pacífico fuera brillante esta mañana

Yakarta, Viva – Intercambio asiático-Pacific Verdant Compact en la apertura de la negociación el martes 16 de septiembre de 2025. Fortalecimiento LED índice referencia Japón Imprimir registro El más alto a la sombra de las negociaciones entre Estados Unidos (EE. UU.) Y China.

El presidente Donald Trump dijo que las negociaciones comerciales estadounidenses en España fueron bien. Uno de los resultados es un acuerdo sobre el marco relacionado con los requisitos comerciales y la desinversión de Tiktok.

Tanto Donald Trump como Xi Jinping realizarán más discusiones para discutir estos requisitos el viernes 19 de septiembre de 2025.

Citado de CNBC InternacionalEl índice Topix disparó 0.29 por ciento a 3,172.33, que es el nivel más alto de todos los tiempos (todo el tiempo). El índice Nikkei 225 también excede el nivel de 45,000 por primera vez.



Ilustración del índice de Wall Street.

En Corea del Sur, el índice Kospi aumentó un 0,63 por ciento. El índice KOSDAQ que consta de pequeñas acciones de capitalización se abrió de manera plana.

El índice ASX/S&P 200 en el intercambio australiano aumentó un 0.26 por ciento. El índice Hang Kong Hang también registró un aumento en DSRI 26,446.56 a 26,523.

Mientras tanto, el comercio en Wall Street en el promedio está cerrado más alto porque los inversores se están preparando para ‘dar la bienvenida’ reuniones importantes de la Reserva Federal (la Fed) esta semana. El índice S&P 500 disparó 0.5 por ciento al nivel de 6,615.28, que se convirtió en el primer cierre por encima del nivel de 6,600.

El compuesto NASDAQ también alcanzó el récord más alto después de aumentar 0.9 por ciento a 22,348.75. El índice de promedio industrial Dow Jones aumentó un poco 0.1 por ciento o 49.23 puntos a 45,883.45.