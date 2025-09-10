2 asesinados, 7 todavía faltando

Miércoles 10 de septiembre de 2025 – 18:17 Wib
Denpasar, Viva – Inundación Gran ese golpe Bali El miércoles 10 de septiembre de 2025, se convirtió en un desastre fatal. Nueve personas arrastrado La corriente rápida, dos de ellos fueron encontrados muertos, mientras que otros todavía estaban en busca.
El jefe de la oficina de búsqueda y ayuda de Denpasar, I Nyoman Sidakarya, confirmó la existencia víctima Alma debido a las inundaciones.
«Para las víctimas que fueron arrastradas por las inundaciones había 9 personas. Entre ellas, 7 personas en Denpasar, 2 personas en Jembana», dijo.
El ambiente de dolor envolvió a la familia de la víctima. Desde el informe sobre el puesto de informes de la ciudad de Denpasar, hasta las 15:00 Wita, un total de 15 personas fueron declaradas desaparecidas. Hasta cinco sobrevivieron, pero dos vidas fueron más allá de la ayuda.
El primer número de muertos fue N (48), una mujer de West Lombok que vivía en West Denpasar. Fue encontrado sin vida en Dam Tanah Kilap, South Denpasar. La segunda víctima, K (56), una ama de casa de Banjar Tengah Serangan, fue encontrada muerta en el río Taman Pancing.
Mientras tanto, aún no se han encontrado otras ocho víctimas. Incluyen FH (32), T (43), MS (43), NKM, NND (60) y otras tres personas con las iniciales M, R y S. El equipo SAR junto con la policía y los voluntarios aún están luchando en el campo.
10 de septiembre de 2025