2 asesinados, 3 gravemente heridos

Pacitan, Viva – La tragedia del apuñalamiento que sacudió Temon Village, distrito de Arjosari, Pacitan, Java Oriental, nuevamente reclamó vidas. Después de que Timi, la madre de la ley del perpetrador, murió en el lugar, ahora después de Arga Novalleky Saputra (11), que había recibido cuidados intensivos pero finalmente fue más allá de la ayuda.

Arga, un estudiante de grado 5 en SDN 2 Temon, respiró el último en el Hospital Bethesda, Yogyakarta, el martes (23/09/2025) Noche alrededor de las 23.30 WIB. El cuerpo del pobre niño fue enterrado en el cementerio público de Temon Village, miércoles (24/9/2025) por la mañana.



El proceso funerario de las víctimas del lector en Pacitan Foto : Agus wibowo/tvone/pacitan

Anteriormente, Arga había recibido tratamiento en RSUD Dr. Darson Pacitan debido a lesiones graves en la cabeza y la cara debido a un arma afilada. Pero la condición que continúa deteriorándose lo hace referirse a Yogyakarta. Aunque se llevan a cabo varios esfuerzos médicos, su vida aún no se puede salvar.

«Anoche recibí la noticia de que mi nieto murió en Yogyakarta, incluso él todavía era un niño, sin saber nada», dijo Sularno, la familia de la víctima, miércoles (24/9/2025).

Arga mismo es el sobrino de la ex esposa del actor estadounidense, con una casa a solo cinco metros de la escena. Su partida se suma a la longitud de la lista de víctimas en esta sangrienta tragedia.

«Sí, si los perpetradores son atrapados, no se los den muerto primero, para que sean juzgados de acuerdo con la ley aplicable», esperaba.

Hasta ahora, los perpetradores del apuñalamiento con las iniciales de EE. UU. Todavía están en busca de la policía con los residentes locales. La policía incluso desplegó el equipo K-9 para rastrear las huellas de los perpetradores que escaparon después de llevar a cabo la acción brutal.

Con la muerte de Arga, el número de muertos aumentó a dos personas. Mientras tanto, otras tres víctimas aún están en tratamiento intensivo debido a lesiones graves sufridas. (Agus Wibowo/Tvone/Pacitan)