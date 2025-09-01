2.829 escuelas aprenden demostración de impacto en línea

Yakarta, Viva – Gobernador de DKI Jakarta, Pramono anung dijo hasta 2.829 escuela en Yakarta aplicando el aprendizaje en redes (en línea) o en línea manifestación hace unos días.

Esto fue transmitido por Pramono después de celebrar un Foro de Coordinación de Liderazgo Regional (Forkopimda) en el Ayuntamiento de DKI Yakarta, Central Yakarta, lunes 1 de septiembre de 2025.

«Queremos decir que para aquellos relacionados con la educación, la oficina de educación ha decidido que hay 2.829 escuelas que han estudiado en línea», dijo Pramono a los periodistas.

Mientras tanto, dijo Pramono, 2.439 escuelas continuaron manteniendo el aprendizaje en un atractivo y 346 escuelas utilizando un sistema híbrido.

Pramono explicó que esta política se llevó a cabo por un tiempo y ajustando las condiciones en el campo.

«¿Por qué se hace esto? Porque después de todo, para que el proceso educativo en Yakarta no esté perturbado. Y hacerlo dependiendo del desarrollo del campo», dijo.

«Si 1-2 días, todo ya está funcionando normalmente, sacaremos el trabajo de casa», dijo Pramono.