





Más de 2.400 nacionales indios han sido deportados de la Estados Unidos (EE. UU.) Desde enero, el Ministerio de Asuntos Externos (MEA) dijo el viernes.

El tema llamó la atención recientemente después de que las autoridades estadounidenses repatriaron a Harjit Kaur, una mujer sij sij de Punjab, de 73 años, que había vivido en los Estados Unidos durante tres décadas.

Portavoz de MEA Randhir Jaiswal Dicha India se opone a la migración ilegal mientras promueve las vías legales para la movilidad de las personas.

«Estados Unidos ha deportado un total de 2.417 nacionales indios entre el 20 de enero y el 25 de septiembre», dijo, refiriéndose también al caso de Kaur.

«Una vez que se demuestra la nacionalidad india de cualquier persona, que se encuentra en cualquier país sin estatus legal, se les devuelve. Este también es el caso con los Estados Unidos», dijo Jaiswal.

Agregó: «Queremos promover vías legales para la migración. Al mismo tiempo, India se enfrenta a la migración ilegal. Siempre que hay una persona sin estatus legal en ningún país que se nos remitirá, hacemos una verificación de antecedentes y confirmamos la nacionalidad. Una vez confirmado, estamos en una posición para recuperarlos. Esto es lo que ha estado sucediendo con las deportaciones de los Estados Unidos».

Sobre el fraude de visas y otros casos similares, dijo: «Queremos promover la migración legal de la India, mientras que aumentamos la migración ilegal, lo que socava nuestros esfuerzos».

Según la agencia de noticias PTI, Jaiswal también señaló que el gobierno indio está trabajando con las autoridades estatales para abordar aquellos que promueven la migración ilegal y los fraudes de visas.

India llama a los reclamos del jefe de la OTAN sobre el primer ministro modi ‘completamente infundado’

India descrita el viernes como «completamente infundado», los comentarios del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sugiriendo que Primer Ministro Narendra Modi Contactó al presidente ruso Vladimir Putin para buscar una estrategia en Ucrania, supuestamente debido al impacto de los aranceles punitivos estadounidenses en la India por sus vínculos de energía con Moscú, informó la agencia de noticias PTI.

El portavoz de MEA, Randhir Jaiswal, dijo: «Las observaciones especulativas o descuidadas que tergiversan los compromisos de Modi o sugieren que las conversaciones que nunca ocurrieron son inaceptables».

En Adquisiciones continuas de la India Del petróleo crudo ruso, agregó, «no puede haber ningún doble rasero en este asunto», señalando que los recientes comentarios del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, parecían críticos con las naciones de la UE y la OTAN por sus lazos de energía con Rusia.

Rutte le dijo a CNN sobre los márgenes de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York que los aranceles de Trump en India están teniendo un «gran impacto» en Rusia y Nueva Delhi está hablando por teléfono con Putin.

«Y Narendra Modi le está pidiendo que explique su estrategia en Ucrania Debido a que India está siendo golpeada con aranceles «, afirmó el jefe de la OTAN.

(Con entradas ANI y PTI)





