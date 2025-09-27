2.330 aldeas no tienen acceso a Internet

Bandung, Viva – Ministro de comunicación y digitalización, Meutya hafidAsistiendo a la 80a conmemoración del Día Posthel Bhakti en Bandung, West Java, el sábado (27/09/2025) por la mañana. Al evento también asistieron el viceministro y las filas del Ministerio de Comunicación y Digitalización (Kemenkomdig) funcionarios.

En sus comentarios, Meutya invitó a toda la audiencia a conmemorar el evento histórico el 27 de septiembre de 1945, cuando la generación más joven de puesta, telecomunicaciones y telegrama (PTT) logró hacerse cargo de la gran oficina de correos de Bandung de los invasores. Consideró el momento como un hito importante en la lucha por la independencia en los campos de comunicación e información.

«El espíritu de la lucha de la generación juvenil de PTT debe seguir siendo una inspiración para enfrentar los desafíos de la digitalización hoy», dijo Meutya en sus comentarios el sábado (28/09/2025).

Meutya también enfatizó la importancia de la independencia económica y el fortalecimiento del canal de distribución nacional, en línea con la dirección del Presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto. Dijo que la transformación digital y la disponibilidad de infraestructura de comunicación son la clave para realizar la soberanía de la nación.

Como parte de estos esfuerzos, en 2025 Kemenkomdigi lanzará una regulación ministerial que estipula PT POS Indonesia como una entidad comercial comercial. Se espera que este paso fomente la transformación de los servicios postales para que sea más independiente, adaptable y sostenible.

«También fomentamos la colaboración con el sector privado para que los servicios de post y digitalización puedan llegar a todas las provincias, incluida la Indonesia oriental que se ha quedado atrás en términos de infraestructura», explicó.

Sin embargo, Meutya también recordó que todavía hay una gran tarea que debe completarse, especialmente en términos de conectividad digital. Mencionó que actualmente todavía hay 2.330 aldeas que aún no tienen acceso a InternetNo han alcanzado 2.170 aldeas por servicios 4G, y 316 pueblos/asentamientos aún necesitan la construcción de infraestructura de telecomunicaciones.

«El presidente Prabowo está apuntando al crecimiento económico de Indonesia en un 8 por ciento. Una de las claves principales es la digitalización equitativa y el fuerte desarrollo de infraestructura de comunicación, como parte de la defensa nacional y la soberanía», dijo Meutya Hafid.

Meuya espera que la 80a conmemoración del Día Postal Bhakti no solo sea un evento ceremonial, sino también el impulso de reflexión sobre el papel estratégico del sector de comunicación y digitalización para realizar una Indonesia más avanzada y equitativa. (Cepi Kurnia/Tvone/Bandung)