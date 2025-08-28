2.200 personas se cambiaron cuando las fuertes lluvias de las pestañas marathwada; IMD emite alerta naranja







Después de fuertes lluvias azotó partes de Maharashtra hace dos semanas, la Marathwad La región ahora ha sido bajo la furia de la naturaleza. En medio de fuertes lluvias en la región de Marathwada, las autoridades declararon que más de 2,200 personas se han trasladado a un lugar seguro en los distritos de Nanded y Latur.

Según la agencia de noticias PTI, casi 17 círculos de ingresos en Mukhed, Kandhar y Naygaon enfrentaron fuertes lluvias, con el más alto de 115 milímetros, registrados en las áreas de Biloli y Narsi en Nanded. Mientras tanto, veintinueve círculos en Latur registraron una lluvia de más de 65 mm, declararon funcionarios.

Un funcionario local, mientras se dirigía a la situación, dijo: «En los equipos de la Fuerza de Respuesta a Desastres (SDRF) estatales fueron enviados a las aldeas en Degloor después de que el agua ingresó a varias casas en Dharmabad, Naygaon y Kandhar esta mañana. Los enlaces de tráfico a las aldeas de Gonar, Jakepur, Rui y Kandharewadi se han visto afectados debido a las lluvias «.

Mientras abordaba las preocupaciones, agregó además que, como medida de precaución, 2,236 personas de 871 hogares en las aldeas de Sangvi Umar, Medankallur, Shelgaon y Tamlur fueron trasladadas a salvo por la administración Nanded. «En la actualidad, 3.63 lakh Cusec (pies cúbicos por segundo) de agua se libera de ocho proyectos de Nandy. Estos incluyen las presas Vishnupuri, Yeldari y Siddheshwar», dijo el funcionario.

Mientras aborda la condición en PerezosoEl funcionario afirmó: «Muchos puentes están inundados, y 41 carreteras han sido cerradas por el tráfico en Ausa, Nilanga, Latur y Udgir Talukas debido a fuertes lluvias».

Estos incluyen el Puente Atnoor, el Puente Ooti Almala y el Puente Narsi, entre otros, informaron PTI.

Además, dijo: «En un período de 24 horas que terminó a las 8 a.m. de hoy, el distrito de Latur informó 62.8 mm de lluvia. Jalkot Taluka registró la precipitación más alta a 77.9 mm, mientras que Nilanga registró lo más bajo a 50 mm. Hasta ahora no se ha informado víctimas».

El funcionario también destacó que debido al exceso de lluvia, el agua entró en casas en las aldeas Thodga y Hasrani de Ahmedpur, así como a Belsangvi en Nilanga.

El Departamento de Meteorología de la India (IMD) ha emitido una alerta ‘Orange` para Nanded, Latur y Dharashiv para el jueves y una alerta’ Amarillo ‘para Nanded el viernes.

Según los códigos de color del IMD, un código verde es por menos de 64 mm de lluvia en un período de 24 horas, mientras que se emite una alerta ‘Amarillo` cuando la precipitación esperada está en el rango de 64.5 mm a 115.5 mm. Se emite una alerta ‘Orange` cuando se espera 115.6 mm a 204.4 mm de lluvia en un solo día, mientras que una alerta’ Red` denota lluvia superior a 204.5 mm en un solo día.

(Con entradas de PTI)





