2.188 atletas jóvenes aparecieron en la Serie 2 del Athletics Challenge

VIVA – El Servicio Deportivo de la Fundación Djarum junto con MilkLife revivieron la euforia atletismo en Kudus. Juntos DESPUÉS Kudus Regency, llevarán a cabo el MilkLife Athletics Challenge Series 2 2025 en el Supersoccer Arena, Rendeng, del 25 al 29 de noviembre de 2025.

A este evento asistieron inmediatamente 2.188 participantes de 184 escuelas que van desde MI, SD, MTs, SMP hasta SMA de Kudus y sus alrededores.

Este evento es más grande que la serie anterior del pasado mes de junio. Se añade una categoría de edad y siete nuevos dorsales de competición. En total, ahora hay 4 divisiones de edad (KU 10, KU 12, KU 15, KU 18) y 22 eventos de competencia, que van desde carreras de corta distancia hasta relevos mixtos, caminatas rápidas y números divertidos como Kanga’s Escape, Fórmula 1 y Frog Jump.

El director del Programa de Servicios Deportivos de la Fundación Djarum, Yoppy Rosimin, enfatizó que esta competencia no es solo una competencia, sino una inversión importante para desarrollar el carácter e introducir los conceptos básicos del atletismo desde una edad temprana.

«Diseñamos la competencia MilkLife Athletics Challenge para que los estudiantes de distintos niveles educativos puedan experimentar la alegría de competir en atletismo. Además, el atletismo es la madre del deporte, que es fácil de entrenar y aprender», dijo Yoppy.

«Esta es una experiencia interesante para los estudiantes que podrán aprender más y lograr logros orgullosos en el futuro. Esperamos que las escuelas y los padres continúen brindando apoyo a los futuros atletas de la nación para que continúen perfeccionando sus talentos», dijo Yoppy.

El jefe de la División de Desarrollo y Logros de PASI Kudus, Noor Akhmad, considera que este programa es una ruta estratégica para mantener el proceso de desarrollo deportivo por etapas.

«El MilkLife Athletics Challenge proporciona un espacio para que los atletas de Kudus tengan un lugar para competir como parte del desarrollo continuo desde los niveles de primaria/MI, SMP/MTS hasta la escuela secundaria. Alentamos a los atletas a unirse a clubes para que, con suerte, puedan penetrar la competencia a un nivel superior», dijo Noor.

«Porque el equipo Kudus de Porprov también se verá reforzado por los atletas que se graduaron del MilkLife Athletics Challenge. Agradecemos a la Fundación Djarum y a MilkLife por ayudarnos a sacar semillas potenciales que pueden desarrollarse aún más», afirmó Noor.