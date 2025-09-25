1984 Caso de disturbios: la apelación de Sajjan Kumar que figura en la audiencia en SC después de Diwali







La Corte Suprema dijo el jueves que escucharía al ex líder del Congreso Sajjan Kumar`s Plea contra la condena y el encarcelamiento de la vida en un caso de disturbios anti-sikh de 1984 después de la ruptura de Diwali.

El descanso del tribunal de Apex comienza el 20 de octubre después de que reanudará el trabajo el 27 de octubre.

Los jueces JK Maheshwari y Vijay Bishnoi, mientras escuchaban el asunto, pidieron al abogado que las partes especifiquen sobre las acusaciones, testimonio de testigos y conclusiones por parte del tribunal de primera instancia y el Tribunal Superior en el caso.

«Cuando se hizo la inversión, lo que persuadió al Tribunal Superior para que hiciera una inversión», dijo el banco.

El tribunal superior Había reservado el veredicto del tribunal de primera instancia de 2010 que absolvió a Kumar en el caso.

Mientras que el abogado senior RS Cheema apareció para el CBI, el abogado senior Gopal Sankaranarayanan representó a Kumar en el tribunal superior.

Además de la apelación de Kumar, las súplicas de co-confonvictos Balwan Khokhar y Girdhari Lal, también fueron incluidos en la audiencia en el Tribunal de Apex.

El caso se relaciona con el asesinato de cinco sijs en el área de Delhi del Cantonment Raj Nagar, del suroeste de Delhi, del 1 a 2 de noviembre de 1984 y la quema de un Gurudwara en Raj Nagar, parte-II.

Los disturbios anti-sikh estallaron después del asesinato del entonces primer ministro Indira gandhi el 31 de octubre de 1984 por sus dos guardaespaldas sijs.

Kumar se entregó ante un tribunal de primera instancia en la capital el 31 de diciembre de 2018 para cumplir la sentencia en cumplimiento del Tribunal Superior el 17 de diciembre de 2018, la sentencia que le otorga cadena perpetua por el «resto de su vida natural».

Después de su condena en el caso, Kumar renunció al Partido del Congreso.

El Tribunal Superior condenó y condenó a Kumar a pasar el resto de su vida en la cárcel por los delitos de conspiración criminal y incrustación en la comisión de crímenes de asesinato, promoviendo la enemistad entre diferentes grupos por religión y haciendo actos perjudiciales para el mantenimiento de la armonía comunitaria y la defilación y la destrucción de un Gurdwara.

También confirmó la condena y con sentencias variables otorgadas por un tribunal de primera instancia a otros cinco, incluidos Khokhar y Lal.

El veredicto del Tribunal Superior señaló que más de 2.700 sijs fueron asesinados en la capital nacional durante la Disturbios de 1984 que de hecho era una «carnicería de proporciones increíbles».

Dijo que los disturbios eran un «crimen contra la humanidad» perpetrado por aquellos que disfrutaron del «patrocinio político» y ayudaron por una agencia de aplicación de la ley «indiferente».

