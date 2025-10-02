198 SPPG ha cumplido estándares higiénicos y saneamiento

Yakarta, Viva – Agencia Nacional de Nutrición (BGN) Registre hasta 198 unidades de servicios de cumplimiento nutricional (Sppg) ya tiene un certificado digno de saneamiento (SLHS) por 30 de septiembre de 2025.

Leer también: El nieto de Mahfud envenenando MBG, el jefe de BGN se disculpa



Esta cifra es mucho más alta que los datos anteriores presentados por el jefe de personal presidencial (KSP) Muhammad Qodari, que son 35 unidades.

«Hasta el 30 de septiembre de 2025, el 198º SPPG ha cumplido oficialmente los estándares de higiene (saneamiento) y saneamiento, probado por la propiedad de SLHS. Este número se extiende en la Región I hasta 102 SPPG, Región II 35 SPPG y Región III 61 SPPG «, dijo el miércoles jefe adjunto de BGN Nanik S. Deyang en Yakarta.

Leer también: Docenas de estudiantes en Tasikmalaya son sospechosos de MBG Poison





Estudiantes en West Bandung Mass Preisoning MBG

Afirmó Nanik, BGN se comprometió fuertemente a mantener la seguridad y la calidad de la alimentación nutritiva libre (Mbg) que es producido por sppg. SLHS en sí es uno de los requisitos obligatorios establecidos por BGN para garantizar los estándares de salud y limpieza en el proceso de producción de MBG.

Leer también: MBG se llama no una promesa política, sino una misión de civilización



«Alentamos al SPPG operacional a que se ocupe de inmediato de la emisión de SLHS hasta octubre de 2025. Esto se refiere a la seguridad alimentaria y la protección del beneficiario, por lo que debe priorizarse. También continuamos supervisando el desarrollo proceso de dar un título Sppg todos los días «, explicó.

Además de SLHS, BGN también le pidió a SPPG que se encargara de otras certificaciones como HACCP, NKV, a la certificación Halal. En la actualidad, hay 26 SPPG que tienen HACCP, 15 SPPG certificados por NKV, 106 SPPG tienen HSP, 23 SPPG certificados ISO 22000, 20 SPPG certificados ISO 45001 y 34 certificados halales de bolsillo de bolsillo SPPG.



Programa de alimentos nutritivos gratis (MBG).

«Esta certificación es importante como estándar para organizar el programa MBG para minimizar el riesgo de contaminación y problemas de salud. Con suerte, este paso puede construir la confianza de los beneficiarios y el público de que BGN está comprometido a realizar cero accidente (incidencia de envenenamiento cero)», dijo Nanik. (Hormiga)